Úspěšně jsme použili střely ATACMS na cíle v Rusku, chlubí se Ukrajinci

  18:29aktualizováno  18:29
Ukrajinská armáda úspěšně zaútočila střelami ATACMS proti vojenským cílům na území Ruska. V úterý to na Telegramu oznámil ukrajinský generální štáb. Střely ATACMS dodávají Ukrajině Spojené státy. Varianta těchto střel s nejdelším doletem dosáhne do vzdálenosti 300 kilometrů.

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Ukrajinská armáda úspěšně použila taktické balistické střely ATACMS k přesnému útoku na vojenské cíle na území Ruska,“ oznámil generální štáb a dodal, že jde o „významný vývoj, který je dokladem toho, že Ukrajina je neochvějně odhodlaná bránit svoji suverenitu“.

Tvrzení znepřátelených stran v podmínkách ozbrojeného konfliktu nelze nezávisle ověřit. Ruskojazyčný telegramový kanál Astra připomíná, že ukrajinská armáda ATACMS k útoku na území Ruska poprvé použila loni 19. listopadu.

Cílem byl tehdy sklad munice u města Karačev v Brjanské oblasti. Rusko v odvetě vypálilo proti ukrajinskému Dnipru jednu z nejnovějších raket středního doletu, označovanou jménem Orešnik.

