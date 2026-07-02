Ukrajina poprvé nasadila balistickou raketu v boji, naznačila Moskva

Moskva neupřesnila, o jakou střelu se jednalo. „Systémy protivzdušné obrany sestřelily sedm naváděných leteckých pum, jednu operačně-taktickou raketu dlouhého doletu a 602 dronů,“ uvedla ve středu ruská obrana. Kyjev ruské tvrzení zatím nekomentoval.
Informace přichází v době, kdy ukrajinská zbrojovka Fire Point dokončuje vývoj své nové balistické rakety FP-9. Hlavní konstruktér Denys Štilerman v červnu uvedl, že firma by mohla zahájit letové zkoušky ještě letos v létě nebo na začátku podzimu, jakmile dokončí práce na motoru.
Pokud by se zprávy o jejím bojovém nasazení potvrdily, znamenalo by to další významný posun ve snaze Kyjeva rozšířit vlastní arzenál zbraní dlouhého dosahu vedle bezpilotních letounů a střel s plochou dráhou letu, podotýká agentura Bloomberg.
Dolet nové balistické rakety bude podle výrobce dosahovat až 850 kilometrů. Vysoká rychlost a trajektorie letu dělají z těchto zbraní mimořádně obtížný cíl pro protivzdušnou obranu. Obránci mají na reakci podstatně méně času než v případě jiných typů střel.
Ačkoli ruská armáda nespecifikovala, kde ukrajinskou raketu zneškodnila, podle portálu Militarnyj její protivzdušná obrana 30. června sestřelila neidentifikovaný objekt nad Moskevskou oblastí. „Poté dopadl na osadu Jasenky, kde explodoval na území autoservisu a vytvořil velký kráter, na obloze zůstala stopa po protiletadlové střele,“ uvádí portál.
Vzdálenost od místa havárie ke státní hranici Ukrajiny je přibližně 400 km. Zda se jednalo o novou ukrajinskou balistickou střelu nelze potvrdit.
Rusko v noci na čtvrtek podniklo jeden z nejmohutnějších útoků na Kyjev v letošním roce. Při úderech zahynulo 18 lidí a desítky dalších utrpěly zranění. Moskva uvedla, že úder k mířil na ukrajinské zbrojní a energetické objekty a představoval odvetu za ukrajinské útoky na ruské území.