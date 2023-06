Jsme připraveni spustit protiofenzivu, oznámil Zelenskyj. Čekal na víc zbraní

„Pevně věříme, že uspějeme,“ řekl Zelenskyj v sobotu listu Wall Street Journal.

„Nevím, jak dlouho to bude trvat. Upřímně řečeno, může to jít různě, ale my to zvládneme. Jsme připravení,“ oznámil.

Agentura Reuters připomíná, že Ukrajina v posledním měsíci čekala další dodávky západních zbraní. Zelenskyj též čekal na pomoc v podobě obrněných vozidel.

Kyjev si slibuje, že protiofenzíva s cílem získat zpět území změní dynamiku už 15 měsíců trvající války. Ukrajina zároveň v posledních týdnech zvýšila počet útoků na ruské muniční sklady. K začátku ofenzivy též přispívá dlouhé období suchého počasí v některých částech Ukrajiny, uvádí Reuters.

Podle ukrajinské armády byla během soboty terčem ruských útoků obec Marjinka v Doněcké oblasti, kde obránci odrazili všech 14 ruských úderů.

Exploze v Chersonské oblasti zranila dvě děti

„Nepřítel nadále soustředí své hlavní úsilí na pokusy o úplné obsazení Luhanské a Doněcké oblasti. Za poslední den došlo k 29 bojovým střetům,“ uvádí na Facebooku Generální štáb ukrajinské armády. Též dodává, že během pátku zde Rusko provedlo 67 leteckých a 17 raketových úderů.

Za uplynulý den ruské síly ostřelovaly osm obcí v Sumské oblasti a vypálily více než 180 střel z různých typů zbraní, uvedla v pátek vojenská správa Sumské oblasti na svém oficiálním Telegramu.

Po útoku na vesnici Chotin při zásahu minometem zemřel jeden civilista. Došlo také k poškození budovy a elektrického vedení.

Podle serveru The Kyiv Independent ve vesnici Zahoryanivka v Chersonské oblasti explodoval neidentifikovatelný předmět, který zranil dvě děti. Na Telegramu o tom informoval gubernátor oblasti Oleksandr Prokudin. K výbuchu došlo na dětském hřišti, kde si dva chlapci ve věku třinácti a deseti let hráli.

Starší chlapec utrpěl poranění končetin, když ho zasáhnul šrapnel. Mladší byl zraněn v oblasti břicha. Záchranáři chlapce převezli do blízké nemocnice, starší podle Produkina podstoupil operaci.

Server připomíná, že od počátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo nejméně 483 dětí a 986 jich bylo zraněno. Čísla však ve válečných podmínkách nelze ověřit.