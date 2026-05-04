Šla mezi krátery a těly. Seniorku zachránilo robotické vozítko, podle Ukrajinců unikát

  11:31aktualizováno  11:31
Ukrajinští vojáci zachránili z těžce zasažené oblasti na východě země 77letou ženu pomocí bezpilotního robotického vozítka. Podle armády šlo o první případ, kdy tímto způsobem evakuovali civilního obyvatele.

Vojáci z třetího armádního sboru ukrajinských ozbrojených sil uviděli starší ženu o berlích, když pomocí dronu prozkoumávali město Lyman v Doněcké oblasti. „Šla mezi krátery a těly svých sousedů bez naděje na přežití, dokud pro ni nepřijel náš robot,“ uvedl armádní sbor ve svém vyjádření.

Vojáci neváhali a nasadili bezpilotní pozemní vozítko, které bylo dle jejich slov poprvé použito k záchraně civilisty. Stroj byl provizorně upraven, na jeho konstrukci připevnili nápis: „Babičko, nastup!“

„Viděla jsem, jak se něco blíží. Nevěděla jsem, co to je,“ popsala seniorka jménem Antonina okamžik setkání se strojem.

Od ledna 2026 se ukrývala ve sklepě se svým synem a snachou ve vesnici Stavky v Doněcké oblasti, méně než dva kilometry od přední linie. Při útěku však byla mnohem pomalejší než její rodina, a proto zůstala sama.

Její snacha řekla, že rodina musela v polovině evakuace pokračovat bez Antoniny a doufala, že se starší žena vrátila bezpečně domů. „Když nám řekli, že je na cestě k nám, byli jsme tak šťastní,“ uvedla.

Podle vojáka s přezdívkou „Psycho“, který se na záchranné akci podílel, vojáci běžně využívají bezpilotní robotická vozidla k evakuaci zraněných vojáků, záchrana civilisty takovým způsobem však byla premiérová. Zároveň upozornil, že podobné operace jsou velmi rizikové. „Ruská armáda tyto vozidla pravidelně ničí a neberou ohled na to, kdo je uvnitř,“ dodal.

Zachráněná žena po evakuaci uvedla, že si přeje jediné – aby válka, která trvá od února roku 2022, kdy Rusko Ukrajinu napadlo, co nejdříve skončila.

