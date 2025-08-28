Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Mezi oběťmi v Kyjevě je podle úřadů i 14letá dívka, mezi zraněnými, z nichž 30 skončilo v nemocnicích, řada dětí od sedmi do 17 let. Rozsáhlé nálety poničily řadu obytných domů v několika čtvrtích města.
„Rusko si vybírá balistické rakety místo jednacího stolu. Vybírá si pokračovat v zabíjení místo ukončení války. A to znamená, že Rusko stále nemá obavu z následků. Stále zneužívá skutečnosti, že alespoň část světa přehlíží zavražděné děti a hledá pro Putina omluvy,“ napsal na síti X Zelenskyj. Je podle něj čas na nové a tvrdší sankce vůči Rusku. Vyzval také k jasné reakci zemí jako jsou Čína a Maďarsko.
„Bohužel, je to typický styl ruských útoků. Kombinovaný útok z různých směrů. A systematicky cílený na obyčejné obytné domy,“ uvedl na telegramu šéf místní vojenské správy Tymur Tkačenko. Podle ministra vnitra Ihora Klymenka je velká pravděpodobnost, že pod troskami zůstávají další oběti.
Záchranáři vyprošťují obyvatele z trosek pětipatrového domu v Darnycké čtvrti, v Dniprovské byla zase poškozena 25patrová budova. Vzdušný útok zasáhl také Ševčenkivskou a Solomjanskou čtvrt hlavního města. Požár zachvátil desítky aut, celkově byly podle Tkačenka poškozeny stovky objektů.
Kyjev se opakovaně stává terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, při jednom z nejhorších na konci července zemřelo 31 lidí.
Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek podle agentury Reuters sdělilo, že v noci zničilo 102 ukrajinských dronů, které mířily na nejméně sedm oblastí.