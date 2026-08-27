Rusko zaútočilo na Ukrajinu drony a raketami, Kyjevem otřásly exploze

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  6:55aktualizováno  6:55
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Ruský útok balistickými střelami na Kyjev a okolí a jeho následky (20. srpna...

Ruský útok balistickými střelami na Kyjev a okolí a jeho následky (20. srpna 2026) | foto: Reuters

Ruský útok balistickými střelami na Kyjev a okolí a jeho následky (20. srpna...
Ruský útok balistickými střelami na Kyjev a okolí a jeho následky (20. srpna...
Ruský útok balistickými střelami na Kyjev a okolí a jeho následky (20. srpna...
Ruský útok balistickými střelami na Kyjev a okolí a jeho následky (20. srpna...
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Kyjevem v noci na čtvrtek otřásly exploze, škody zatím nejsou jasné. Rusko během noci udeřilo na Ukrajinu drony a raketami. Cílem byl i Kryvyj Rih na jihovýchodě země, rodné město ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Kyjevské úřady informovaly, že v metropoli dopadly trosky dronu na dvůr obytného domu. Rozsah škod není prozatím jasný. Ukrajinská armáda vydala pro hlavní město varování před balistickými střelami.

Ve městě Kryvyj Rih, který je těžebním a ocelářským střediskem, utrpěli zranění dva lidé poté, co střely zasáhly tamní průmyslový areál. Další tři lidé byli zraněni v Záporoží. U dunajského přístavního města Reni, které hraničí s Moldavskem a Rumunskem, poškodily trosky dronu civilní loď.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi ve válce rozpoutané vpádem ruských vojsk na rozkaz ruského vůdce Vladimira Putina v únoru 2022. Součástí bojů jsou i časté vzájemné vzdušné údery, které v poslední době zesílily z obou stran.

Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně.

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