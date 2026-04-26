Rusko páchá jaderný terorismus, řekl Zelenskyj na výročí havárie v Černobylu

Autor: ,
  12:19aktualizováno  12:19
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli, u příležitosti 40. výročí jaderné exploze v Černobylu, obvinil Rusko z jaderného terorismu. Také uvedl, že ruské drony pravidelně létají nad odstavenou černobylskou elektrárnou a že jeden z nich loni narazil do ochranného pláště jednoho z reaktorů. Moskva zodpovědnost za tento incident odmítla.
Lidé ve Slavutyči na Ukrajině zapalují svíce u pomníku věnovaného hasičům a dělníkům, kteří zemřeli po jaderné katastrofě v Černobylu v roce 1986. (25. dubna 2026) | foto: Dan BashakovČTK

„Svět nesmí dovolit, aby tento jaderný terorismus pokračoval, a nejlepším způsobem, jak ho ukončit, je donutit Rusko, aby zastavilo své nezodpovědné útoky (vůči Ukrajině),“ uvedl Zelenskyj.

Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání jeho rozsáhlým útokům a vede odvetné údery na ruské území. Rusko déle než měsíc okupovalo Černobylskou jadernou elektrárnu v prvních týdnech invaze, kdy se ruské síly snažily postoupit na hlavní město Kyjev.

Rusko podle Zelenského opět vede svět na pokraj katastrofy způsobené člověkem, když jeho drony létají nad Černobylem. Připomněl také incident z loňského února, kdy dronový útok vážně poškodil ochranný plášť kolem čtvrtého reaktoru černobylské elektrárny.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která má na místě dlouhodobě tým, tehdy uvedla, že radiace po zásahu dronem zůstala v normálu. Nikdo nebyl zraněn, ale na místě vypukl požár, který hasiči uhasili.

Další mimořádná situace vznikla v již nefunkční elektrárně v Černobylu loni na začátku října, kdy v ní kvůli ruskému útoku na nedaleké město Slavutyč přestala fungovat elektřina, která napájí klíčové zařízení, jež izoluje zničený čtvrtý energetický blok elektrárny a zabraňuje úniku radioaktivních látek.

Tento týden také ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko uvedl, že od července 2024, kdy Rusko zahájilo rozsáhlé nálety dronů na Ukrajinu, radary zaznamenaly nejméně 92 ruských dronů, které proletěly v okruhu pěti kilometrů od sarkofágu černobylské jaderné elektrárny.

Zelenskyj v neděli také v prohlášení zveřejněném na Telegramu uctil oběti a likvidátory následků exploze v Černobylu, kde jaderný reaktor explodoval 26. dubna 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu.

Tisíce obyvatel z okolí elektrárny musely být evakuovány a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace; 70 procent radioaktivního spadu, který unikl z elektrárny, zasáhlo nedaleké Bělorusko.

Na množství obětí černobylské havárie se odborníci dodnes neshodují, někteří uvádí několik tisíc, jiní až 170 tisíc mrtvých.

Ukrajina má další čtyři jaderné elektrárny, včetně největšího zařízení svého druhu v Evropě, Záporožské jaderné elektrárny, kterou ruská vojska okupovala krátce po invazi v roce 2022.

Vraťme lidem peníze z nadvýběru daní, řekl Hřib. Řešením je mír, podotkl Okamura

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze...

Jiřina Bohdalová slaví 95 let. Herečce do Hybernie dorazil popřát Depardieu

Na narozeninovou oslavu Jiřiny Bohdalové do Divadla Hybernia dorazil známý...

Kinský nám vyhrál zápas! Po Atlétiku si takový moment zasloužil, usmíval se kouč

Brankář Tottenhamu Antonín Kinský během utkání na Wolverhamptonu.

Nemocnice v Letňanech bude vojenská, řekl Babiš. Vláda se inspirovala Izraelem

Nová nemocnice v Praze bude vojenská, řekl Babiš

Fatah se prohlásil za vítěze voleb na Západním břehu, mnozí Palestinci jsou skeptičtí

Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás reaguje v Ramalláhu na americký...

Úhel pohledu

Trumpův spor s papežem. Zbytečný konflikt, který mu může uškodit

Trump: Nejsem fanoušek papeže. Papež: nebojím se

Podle NATO neplníme závazek, jako dřív Fialova vláda, budeme jednat, řekl Babiš

Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...

Nosková v Madridu bez boje postoupila do osmifinále. Do akce jdou další Češi

Linda Nosková ve čtvrtfinále turnaje ve Stuttgartu.

Zazněly rány, hudba utichla a nastal chaos, líčí svědci útok na galavečer s Trumpem

Hosté se schovávají poté, co tajná služba odvedla prezidenta Donalda Trumpa z...

Úhel pohledu

Za málo peněz hodně vody. Jak se dá za minimálních nákladů zajistit pitná voda ve městech globálního jihu

Ilustrační snímek.

Sláva, manželky i projekty, co nevyšly. Moderátorská hvězda Leoš Mareš slaví 50

Leoš Mareš se svou první manželkou Monikou

