Rusko znovu útočilo na Charkov. Zemřelo pět lidí, mezi zraněnými je i několik dětí

„Po nepřátelském útoku byla prakticky zničena část pětipatrového obytného domu v Kyjevské čtvrti Charkova. Poškozen byl i nedaleký dům,“ napsal na síti Telegram náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov.
Podle starosty druhého největšího ukrajinského města Ihora Terechova zahynulo pět lidí. Syněhubov zpočátku informoval o jednom mrtvém a deseti zraněných, včetně dvou chlapců ve věku šest a 11 let a sedmnáctileté dívky.
V Dněpropetrovské oblasti podle náčelníka oblastní správy Oleksandra Hanži přišel o život jeden člověk a další utrpěl zranění. Ruská armáda na oblast útočila pomocí raket, dronů i dělostřelectva, uvedla Hanža.
Na jihu Ukrajiny v Záporoží byl při ruském náletu zraněn kojenec, oznámil na telegramu šéf místní správy Ivan Fedorov. V městě Čuhujiv v Charkovské oblasti podle místních úřadů utrpěli při dronovém útoku zranění dva lidé.