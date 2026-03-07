Rusko znovu útočilo na Charkov. Zemřelo pět lidí, mezi zraněnými je i několik dětí

Autor: ,
  8:26aktualizováno  8:26
Ruský letecký úder na východoukrajinský Charkov zabil v noci na sobotu nejméně pět lidí. Mezi zraněnými je i několik dětí. Útok se zaměřil na obytný dům. Na síti Telegram o tom informoval náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov. Další člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti.
Ruský letecký úder na Charkov zabil nejméně jednoho člověka a deset lidí včetně...

Ruský letecký úder na Charkov zabil nejméně jednoho člověka a deset lidí včetně několika dětí zranil. (7. března 2026) | foto: Reuters

Ruský letecký úder na východoukrajinský Charkov zabil v noci na sobotu nejméně...
Ruský letecký úder na Charkov zabil nejméně jednoho člověka a deset lidí včetně...
Ruský letecký úder na Charkov zabil nejméně jednoho člověka a deset lidí včetně...
Ruský letecký úder na Charkov zabil nejméně jednoho člověka a deset lidí včetně...
12 fotografií

„Po nepřátelském útoku byla prakticky zničena část pětipatrového obytného domu v Kyjevské čtvrti Charkova. Poškozen byl i nedaleký dům,“ napsal na síti Telegram náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov.

Podle starosty druhého největšího ukrajinského města Ihora Terechova zahynulo pět lidí. Syněhubov zpočátku informoval o jednom mrtvém a deseti zraněných, včetně dvou chlapců ve věku šest a 11 let a sedmnáctileté dívky.

V Dněpropetrovské oblasti podle náčelníka oblastní správy Oleksandra Hanži přišel o život jeden člověk a další utrpěl zranění. Ruská armáda na oblast útočila pomocí raket, dronů i dělostřelectva, uvedla Hanža.

Na jihu Ukrajiny v Záporoží byl při ruském náletu zraněn kojenec, oznámil na telegramu šéf místní správy Ivan Fedorov. V městě Čuhujiv v Charkovské oblasti podle místních úřadů utrpěli při dronovém útoku zranění dva lidé.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.