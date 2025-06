Dronové safari. Rusové cíleně vraždí civilisty, stačí jim stroje za pár tisíc

„Ruští operátoři dronů jsou schopni sledovat své cíle ve vysokém rozlišení, takže nikdo nepochybuje o tom, že jejich záměrem je zabíjet, mrzačit a děsit civilisty,“ uvedla Belkis Willeová z HRW.

Rusko dronové údery proti civilistům vede v Chersonu od loňského léta. Kromě lidí v ulicích cílí také na nemocnice, rodinné domy či obchody. Při útocích, které jsou natolik rozšířené, že jim místní přezdívají „dronové safari“, od loňského června přišlo o život 30 lidí a 500 utrpělo poranění.

Videa z útoků, natočená ze samotných bezpilotních strojů, okupační vojáci pravidelně umisťují na ruské sociální sítě, často v doprovodu hudby. HRW analyzovala 83 takových videí nahraných na internet a mnoho dalších materiálů, které obdržela od přeživších a svědků incidentů.

„Útoky představují válečný zločin prováděný v zájmu Kremlu a mají zjevně vyvolat teror mezi civilním obyvatelstvem v Chersonu,“ podotkla HRW, jež hovořila s šestatřiceti lidmi, kteří je zažili na vlastní kůži. Ukrajinci popsali muka života v místě, kde může z nebe kdykoli spadnout smrt.

Pětapadesátiletá Taťána Kravčuková se jednoho odpoledne vracela domů, když nad hlavou uslyšela bzučení. „Dron mě pronásledoval. Snažila jsem se schovat mezi stromy. Slyšela jsem, jak dron krouží kolem stromu a stále se přibližuje. Pak se ozval výbuch,“ popsala. Kravčuková utrpěla poranění nohy a musela na operaci. „Život se tu stal nemožným,“ dodala.

Třiatřicetiletý Valerij Sučenko seděl s manželkou doma v obýváku, když jim dron explodoval na střeše. Poté uviděli další stroj, jenž proletěl dírou po tom prvním. Následoval výbuch, při kterém oba utržili těžká poranění, naštěstí ale přežili. Čivavu, která Sučenkovi ve chvíli útoku odpočívala na břiše, ale zabil šrapnel. „Náš malý pes mi zachránil život,“ vylíčil Sučenko.

Útoky dronů představují 70 procent civilních obětí, jež v lednu zaznamenala v Chersonu mise OSN. Rusové použili bezpilotní letadla k úderům na lidi, kteří jeli na kole, řídili auto nebo jeli hromadnou dopravou.

Předzvěst života v konfliktních oblastech

Ruští vojáci podle vyšetřovatelů většinou používají komerční dron od čínského výrobce DJI za asi 6000 korun. Lehké a obratné zařízení nabízí kvalitní videopřenos, s jehož pomocí může operátor přesně identifikovat cíl. Rusové drony osazují výbušninami a používají je opakovaně.

„Útoky v Chersonu jsou ukázkou toho, jak vypadá život, když jsou civilisté s krvelačnou přesností pronásledováni shora,“ řekla Willeová.

„Je alarmující, že těchto útoků lze dosáhnout vyzbrojením levných a komerčně dostupných dronů. Cherson by měl sloužit jako předzvěst toho, v co by se mohl změnit život civilistů v konfliktních oblastech po celém světě, pokud nebude dodržováno mezinárodní humanitární právo,“ míní.

Společnost DJI, jejíž drony k monitorování bojiště a shazování munice ve válce používá Rusko i Ukrajina, si je problému vědoma a tvrdí, že pozastavila veškeré obchody a prodej v obou zemích.

HRW ale upozornila, že proruské kanály na Telegramu sdílely účtenky za nákupy dronů DJI, z nichž vychází, že byly zakoupeny od autorizovaných prodejců v Rusku. Firma tvrdá na tom, že jde o neautorizované prodejce.

Rusové k útokům na civilisty v Chersonu podle vyšetřovatelů používají i drony společnosti Autel Robotics, dalšího čínského komerčního výrobce.

Ruská armáda zabrala téměř celou Chersonskou oblast na začátku své invaze na jaře roku 2022. Po tlaku ukrajinských ozbrojených sil se na podzim 2022 stáhla z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale region západně od řeky neustále ostřeluje.

Ruská armáda se k útokům na Cherson nevyjadřuje. Rusko stále popírá, že by ruští vojáci útočili na civilisty či civilní objekty, ale ve válce, rozpoutané před více než třemi lety na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina, již zahynuly tisíce civilistů, v drtivé většině Ukrajinců.