dtt Ditta Stein ČTK Autor:

11:40 , aktualizováno 11:40

Dva čínští vojáci, jejichž zajetí minulý týden oznámily ukrajinské úřady, vystoupili v pondělí večer v Kyjevě na tiskové konferenci. Vyjádřili naději, že budou vyměněni, a vyzvali své spoluobčany, aby do války na straně Ruska neodcházeli. Akce se konala poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu ze zatahování Pekingu do války.