Ukrajina si připomíná Den nezávislosti, Rusko mezitím zaútočilo desítkami strojů

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Rusko zároveň v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu desítkami bezpilotních letounů a balistickou raketou, uvedlo na síti Telegram ukrajinské letectvo.
Ruské jednotky také dále útočily na ukrajinská města a podle místních úřadů při tom zahynuli nejméně tři lidé. Ukrajina, která se ruské agresi brání od února 2022, tak slaví státní svátek ve stínu pokračujících útoků, které mají smrtelné oběti.
Kromě toho si v neděli Rusko a Ukrajina vyměnily po 146 válečných zajatcích, jak oznámilo ministerstvo obrany v Moskvě. Kyjev se zatím k této informaci nevyjádřil. Podle ruského resortu se výměna týkala vojáků obou stran, ale do vlasti se podle něj vrací také osm obyvatel ruské Kurské oblasti, kam loni srpnu pronikla ukrajinská armáda a měsíce ovládala část tamního území.
„V současné době se ruští vojáci nacházejí na území Běloruské republiky, kde jim je poskytována nezbytná psychologická a lékařská pomoc,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram s poznámkou, že následně vojáci zamíří do Ruska.
Ve výměně se podle Moskvy diplomaticky angažovaly Spojené arabské emiráty. Stanice CNN už dříve napsala, že výměny válečných zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem se odehrávají relativně pravidelně. Rozsáhlé výměny také byly v podstatě jediným výsledkem prvních přímých jednání mezi Rusy a Ukrajinci za poslední tři roky, které se letos dvakrát odehrály v Turecku.
Ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci nyní na svém webu informuje o návratu 5941 lidí z ruského zajetí.
Kellog dostal Řád za zásluhy
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AP udělil Kelloggovi ukrajinský Řád za zásluhy 1. stupně.
„V tento den oslav nezávislosti Ukrajiny a v tomto kritickém okamžiku její historii Kanada posiluje svou podporu a úsilí o spravedlivý a trvalý mír pro Ukrajinu,“ napsal Carney na síti X.
„Jsme vděční Kanadě za to, že s námi sdílí tento významný den, a vážíme si veškeré podpory,“ uvedl na téže síti šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha, podle něhož se Carney setká se Zelenským.
Kanada patří ke členům takzvané koalice ochotných, což je neformální skupina států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Aktuálně má 31 zemí, včetně České republiky.
USA se zase prostřednictvím amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží sjednat mírové rozhovory mezi Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které by ukončily válku na Ukrajině rozpoutanou Ruskem v únoru 2022.
Den nezávislosti byl vyhlášen 24. srpna 1991, kdy Nejvyšší sovět Ukrajiny (parlament) vyhlásil státní nezávislost na Sovětském svazu a oficiální název země se změnil na Ukrajinskou republiku. V prosinci téhož roku akt vyhlášení nezávislosti obyvatelé v referendu potvrdili více než 90 procenty hlasů.
Ruské ostřelování
Ukrajinské letectvo sestřelilo 48 ze 72 íránských dronů Šahed. Rusové útočily z různých míst u hranic se sousední zemí - z Kursku, Millerova nebo z přístavu Primorsko-Achtarsk.
Ruské jednotky také pokračovaly v ostřelování ukrajinských měst. V Doněcké oblasti ve městě Kosťantynivka tak zahynul jeden člověk a několik budov bylo poškozeno, uvedl šéf vojenské oblastní správy Vadym Filaškin, který stojí v čele ukrajinské správy tohoto regionu, z větší části okupovaného Ruskem.
V Chersonské oblasti byl zabit další člověk a dva další lidé, z toho jedno dítě, utrpěli zranění, napsal na telegramu šéf oblastní správy Oleksandr Prokudin. V Dněpropetrovské oblasti zahynula podle gubernátora Serhije Lysaka 47letá žena.