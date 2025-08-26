Rusové obsadili další dvě obce, tvrdí ukrajinští analytici. Kyjev to popírá

  18:18aktualizováno  18:18
Ukrajinští analytici z projektu DeepState sledujícího vývoj na frontě ve válce s Ruskem oznámili, že nepřítel ovládl vesnice Zaporizke a Novoheorhijivka v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinský generální štáb tuto informaci popřel.
Ruští vojáci během bojů na Ukrajině (22. května 2025)

Ruští vojáci během bojů na Ukrajině (22. května 2025) | foto: Alexander Polegenko / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Ruský voják na blíže neurčeném místě na Ukrajině (19. července 2025)
15 fotografií

Agentura Reuters poznamenala, že ukrajinská obrana se snaží zastavit postup ruské armády, která má převahu co do lidských zdrojů i co do výzbroje, a která se za cenu obrovských ztrát pomalu posouvá vpřed prakticky po celé linii fronty na východě země. Šance na brzké ukončení tři a půl roku trvajícího konfliktu jsou nízké.

O dobytí vesnice Zaporizke a Novoheorhijivky, které leží u administrativních hranic Dněpropetrovské oblasti s Doněckou a Záporožskou oblastí, už dříve informovalo ruské ministerstvo obrany.

Ukrajinský generální štáb tvrdí, že „obrana zastavila postup ruských okupantů a navzdory snahám nepřítele, který se snaží vesnici Zaporizke obsadit, ji nadále kontroluje“. Stejně tak v Novoheorhijivce podle generálního štábu dál pokračují aktivní bojové operace a ukrajinští vojáci působí nepříteli značné ztráty. „Informace o okupaci obou těchto obcí Rusy neodpovídají pravdě,“ tvrdí vedení ukrajinské armády.

Rusko v červenci oznámilo, že jeho síly obsadily první vesnici v Dněpropetrovské oblasti, která není jedním z pěti ukrajinských regionů, jež Moskva v rozporu s mezinárodním právem označuje za součást svého území. Reuters píše, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc ruský průlom do Dněpropetrovské oblasti bagatelizoval, jeho účelem podle něj bylo získat „mediální vítězství“.

