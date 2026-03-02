„Přežili jsme tuto těžkou zimní bitvu,“ uvedl ukrajinský generál, podle kterého ruská armáda za tři zimní měsíce přišla o 92 850 zabitých a zraněných vojáků, tedy o více než tisícovku denně.
Nepřítel podle Syrského také ztratil více než tři stovky tanků, přes čtyři stovky obrněných vozidel, skoro tři tisícovky děl a minometů, 110 raketometů, 55 systémů protivzdušné obraně, pět letadel, vrtulník a desítky tisíc dronů, jednu loď a ponorku.
„Během tří zimních měsíců jsme zlikvidovali více nepřátelských vojáků, než kolik jich nepřítel naverboval. V únoru 2026 poprvé od kurské ofenzivy získaly ukrajinské ozbrojené síly kontrolu nad větším územím, než kolik nepřítel dokázal dobýt,“ zdůraznil ukrajinský generál v narážce na výpad ukrajinských sil do Kurské oblasti na západě Ruska.
Při prvním vpádu cizích sil na ruské území od druhé světové války, který začal v srpnu 2024, Ukrajinci ovládli stovky kilometrů čtverečních s desítkami osad a okresním městem Sudža. Rusové až loni na jaře za pomoci severokorejských sil ukrajinské jednotky ze svého území vytlačily.
Syrskyj nyní připomněl ukrajinské protiútoky u Oleksandrivky v Dněpropetrovské a Huljajpole v Záporožské oblasti na jihovýchodě země, v Kupjansku na severovýchodě i pokračující ukrajinskou obranu pozic u Pokrovska a Myrnohradu v Donbasu na východě země.
Syrskyj nezmínil konkrétní údaje o osvobozeném území, nicméně server RBK připomněl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc v rozhovoru, který poskytl agentuře AFP hovořil o osvobození přibližně 300 kilometrů čtverečních ukrajinského území na jihovýchodě země.
Generál Syrskyj o několik dní později informoval o osvobození přibližně 400 kilometrů čtverečních a osmi osad.