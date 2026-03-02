V únoru jsme osvobodili větší území, než Rusové dobyli, tvrdí Syrskyj

Autor: ,
  16:02aktualizováno  16:02
Ukrajinské formace za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt, uvedl v pondělí hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. Během zimy také Rusko přišlo o více vojáků, než kolik jich naverbovalo do svých vojsk, tvrdil generál.
Vojáci 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar ukrajinských ozbrojených sil...

Vojáci 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar ukrajinských ozbrojených sil během bojů ve městě Družkivka v Doněcké oblasti. (27. února 2026) | foto: UKRAINIAN ARMED FORCESReuters

Ukrajinský generál Oleksandr Syrskyj (12. ledna 2024)
Ukrajinští &#8203;&#8203;vojáci jedou autem ve frontovém městě Družkivka v...
Ukrajinští &#8203;&#8203;vojáci jedou autem ve frontovém městě Družkivka v...
Rekruti 28. mechanizované brigády Ozbrojených sil Ukrajiny se ohřívají u ohně...
38 fotografií

„Přežili jsme tuto těžkou zimní bitvu,“ uvedl ukrajinský generál, podle kterého ruská armáda za tři zimní měsíce přišla o 92 850 zabitých a zraněných vojáků, tedy o více než tisícovku denně.

Nepřítel podle Syrského také ztratil více než tři stovky tanků, přes čtyři stovky obrněných vozidel, skoro tři tisícovky děl a minometů, 110 raketometů, 55 systémů protivzdušné obraně, pět letadel, vrtulník a desítky tisíc dronů, jednu loď a ponorku.

„Během tří zimních měsíců jsme zlikvidovali více nepřátelských vojáků, než kolik jich nepřítel naverboval. V únoru 2026 poprvé od kurské ofenzivy získaly ukrajinské ozbrojené síly kontrolu nad větším územím, než kolik nepřítel dokázal dobýt,“ zdůraznil ukrajinský generál v narážce na výpad ukrajinských sil do Kurské oblasti na západě Ruska.

Při prvním vpádu cizích sil na ruské území od druhé světové války, který začal v srpnu 2024, Ukrajinci ovládli stovky kilometrů čtverečních s desítkami osad a okresním městem Sudža. Rusové až loni na jaře za pomoci severokorejských sil ukrajinské jednotky ze svého území vytlačily.

Syrskyj nyní připomněl ukrajinské protiútoky u Oleksandrivky v Dněpropetrovské a Huljajpole v Záporožské oblasti na jihovýchodě země, v Kupjansku na severovýchodě i pokračující ukrajinskou obranu pozic u Pokrovska a Myrnohradu v Donbasu na východě země.

Syrskyj nezmínil konkrétní údaje o osvobozeném území, nicméně server RBK připomněl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc v rozhovoru, který poskytl agentuře AFP hovořil o osvobození přibližně 300 kilometrů čtverečních ukrajinského území na jihovýchodě země.

Generál Syrskyj o několik dní později informoval o osvobození přibližně 400 kilometrů čtverečních a osmi osad.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.