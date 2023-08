Sestřelený ruský dron měl české součástky. Zneužili nás, brání se firma

Ukrajinský voják 93. mechanizované brigády v úterý sdílel fotografii ruského bezpilotního letounu sestřeleného poblíž Bachmutu, který má na motoru nápis „Vyrobeno v České republice“.

твій друг Стус @slovyanskasil «Цікава» знахідка з посадок Бахмута.

Після недовгих пошуків, стало зрозуміло, що це мотор від російського Ланцета. Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотору.

Ним виявилась чеська компанія Model Motors. https://t.co/45p4SnygMa oblíbit odpovědět

Výrobcem má být podle serveru The Kyiv Independent česká firma Axi Model Motors, což voják zjistil po odstranění vrstvy lepicí pásky. Motor poháněl ruský dron Lancet, který útočil na ukrajinské jednotky u Bachmutu.

„Bez tohoto motoru by dron prostě neletěl, a proto tato společnost nese velkou vinu za naše oběti,“ napsal ukrajinský voják na Twitteru.

Už v polovině července přitom vedoucí kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak informoval, že díly dronů, které využívá ruská armáda, jsou vyrobené v západních zemích. Konkrétně poukázal na dron sestřelený nad Mykolajivem.

Navzdory sankcím uvaleným na ruské firmy se součástky evropské výroby dostávají do ruských továren přes třetí země, jako je například Kyrgyzstán. Podle deníku Washington Post došlo k obrovskému nárůstu obchodu s díly do dronů, letadel či výbušnin do Ruska právě přes kyrgyzské firmy.

Zneužití třetí stranou

Nyní se poprvé od zahájení války na Ukrajině loni v únoru do podezření dostala česká firma. Zástupci společnosti se však hájí, že i v jejich případě došlo ke zneužití třetí stranou.

„Naše společnost nikdy nedodávala svoje produkty pro vojenské využití. Dle našich informací jsme zjistili, že naše výrobky byly zneužity třetí stranou v zahraničí k prodeji do některých typů zbraní, které používá ruská armáda,“ vysvětlili zástupci firmy na svých stránkách.

„Chtěli bychom tímto všechny ubezpečit, že jsme učinili kroky, aby se to již nemohlo stát. Naše výrobky, které byly použity do těchto zbraní, již nevyrábíme a nedodáváme na trh. Válka je zlo,“ dodala společnost.

Sankce vůči Rusku či Íránu

Situací se zabývá také české ministerstvo zahraničí, podle nějž motor na fotografii s vysokou pravděpodobností nespadá do kategorie zboží dvojího užití.

„To znamená, že vývoz takové položky nepodléhá plošné kontrole. Ministerstvo zahraničních věcí si velmi dobře uvědomuje riziko, které tyto komponenty představují v případě zástavby do ruských dronů, proto jsme prosadili během našeho předsednictví v EU zákaz jejich vývozu do Ruské federace v rámci 9. sankčního balíčku,“ uvedl pro iDNES.cz ministr zahraničí Jan Lipavský.

Připomněl také, že česká diplomacie na červencové Radě EU přispěla ke schválení nových sankcí vůči Íránu, který zásobuje svými drony ruskou armádu.

Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu loni 24. února Írán po dlouhou dobu popíral, že Moskvě dodává drony Šáhed. Později nicméně Teherán prohlásil, že do Ruska dodal nevelký počet bezpilotních letounů.

Tvrdil ale, že to bylo ještě před vypuknutím konfliktu. Moskva využívá drony íránské výroby k útokům na ukrajinská města a infrastrukturu. Podle ukrajinského serveru by Rusko rádo zvýšilo jejich výrobu.