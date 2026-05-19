Těžká kvadrokoptéra na zveřejněném videu zvedá do vzduchu člověka, který při testu představuje raněného vojáka.
„Kvůli nedostatku pozemních bezpilotních prostředků a zranitelnosti pomalé techniky vůči nepřátelským dronům může evakuace pomocí těžkých dronů výrazně změnit zdravotnickou pomoc na frontě,“ uvedla reportérka ukrajinské televize TSN Julija Kirijenková.
Situaci na frontě komplikuje zejména rychlý rozvoj FPV dronů (ovládaných pomocí kamery), které ohrožují téměř jakýkoli pohyb po zemi. Ruské bezpilotní stroje útočí nejen na obrněná vozidla, ale i na menší prostředky používané k zásobování nebo evakuaci raněných.
Nasazení těžkých dronů ale přináší i nové problémy. Operátoři musejí zvládnout přesné řízení stroje s člověkem na palubě a armáda zároveň potřebuje vyřešit ochranu kapsle pro raněného během letu.
Ukrajinská armáda už nyní využívá při evakuaci raněných pozemní bezpilotní prostředky. Formace bojující v Záporožské oblasti podle portálu Militarnyj nedávno pomocí dronů během jediného dne úspěšně provedly tři evakuační operace a zachránily tak čtyři zraněné vojáky.
V dubnu u Lymanu evakuoval pozemní robotický komplex 77letou ženu, která se sama snažila opustit nebezpečnou zónu.