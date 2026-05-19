) { %>

VIDEO: Revoluce na bojišti. Ukrajinci testují letecké evakuace raněných pomocí dronů

Autor:
  11:23aktualizováno  11:23
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ukrajinská armáda začala testovat vzdušnou evakuaci raněných z bojiště pomocí těžkých dronů. Záběry z testů zveřejnila televize TSN. Armáda hledá nové způsoby přepravy raněných, protože klasická technika se kvůli útokům ruských bezpilotních letadel stále hůře dostává k frontové linii.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Těžká kvadrokoptéra na zveřejněném videu zvedá do vzduchu člověka, který při testu představuje raněného vojáka.

Ukrajinské obranné síly začaly testovat leteckou evakuaci pomocí těžkých dronů.
Spark spolek vyvinul útočný dron. Jako předloha posloužil ukořistěný ruský dron. Nazvali jej Jan Žižka. Várka prvních dvou set kusů brzy zamíří na frontu. Oproti stávajícím technologiím zaujme svou primitivní konstrukcí. Zdání klame, je velice účinný, je možné na něj umístit cívku s optickým vláknem či pilotovat pomocí rádia. Unese několik kilogramů trhaviny.
První pomoc zraněnému ukrajinskému vojákovi u Bachmutu v Doněcké oblasti (19. června 2023)
Vojáci ukrajinské dronové jednotky testují optické drony před nasazením na frontě v Doněcké oblasti. (9. března 2026)
38 fotografií

„Kvůli nedostatku pozemních bezpilotních prostředků a zranitelnosti pomalé techniky vůči nepřátelským dronům může evakuace pomocí těžkých dronů výrazně změnit zdravotnickou pomoc na frontě,“ uvedla reportérka ukrajinské televize TSN Julija Kirijenková.

Situaci na frontě komplikuje zejména rychlý rozvoj FPV dronů (ovládaných pomocí kamery), které ohrožují téměř jakýkoli pohyb po zemi. Ruské bezpilotní stroje útočí nejen na obrněná vozidla, ale i na menší prostředky používané k zásobování nebo evakuaci raněných.

Nasazení těžkých dronů ale přináší i nové problémy. Operátoři musejí zvládnout přesné řízení stroje s člověkem na palubě a armáda zároveň potřebuje vyřešit ochranu kapsle pro raněného během letu.

Ukrajinská armáda už nyní využívá při evakuaci raněných pozemní bezpilotní prostředky. Formace bojující v Záporožské oblasti podle portálu Militarnyj nedávno pomocí dronů během jediného dne úspěšně provedly tři evakuační operace a zachránily tak čtyři zraněné vojáky.

V dubnu u Lymanu evakuoval pozemní robotický komplex 77letou ženu, která se sama snažila opustit nebezpečnou zónu.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.