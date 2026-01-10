Rusové osazují drony protiletadlovými střelami, ohrozí ukrajinské vrtulníky

Ukrajinská armáda našla v lednu jeden z upravených dronů téměř nepoškozený v Černihivské oblasti. Na horní části trupu měl připevněný systém MANPADS (přenosný protiletadlový raketový komplet krátkého dosahu), kameru a rádiový modem. Tyto prvky umožňují přímé ovládání operátorem a potvrzují, že dron už nefunguje pouze autonomně.
Většina zpráv nejdříve označila raketu za Igla‑S, která zaměřuje motory letadel infračerveným hledím. Značení ale podle stanice TWZ naznačuje, že by mohlo jít spíše o modernější systém Verba. Jeho multispektrální hledí pracuje v ultrafialovém i několika infračervených pásmech, což výrazně ztěžuje použití klamných cílů a světlic.
Igla i Verba patří mezi relativně lehké zbraně a v odpalovací trubici váží přibližně 18 kilogramů. Díky tomu se pro montáž na dron hodí lépe než větší letecké rakety, které Rusko testovalo dříve. Technici mohou raketu připevnit přímo v trubici bez složitých úprav.
Cílem vybavení dronu raketou není nutně sestřelovat rychlé stíhačky. Pravděpodobnějšími cíli jsou nízko letící vrtulníky, například transportní Mi‑8 nebo bitevní Mi‑24, které často slouží k lovu dronů.
Podle ukrajinského komisaře pro sankce Vladyslava Vlasiuka tento nález ukazuje na širší změnu ruského přístupu k bezpilotním prostředkům. Moskva podle něj vnímá drony stále více jako univerzální zbraňové platformy, nikoli jen jako jednorázové útočné prostředky. „Účinnost tohoto řešení zatím nelze posoudit, směr vývoje je ale znepokojivý,“ napsal.
Efektivní použití takových raket je ale podle TWZ náročné. Dron je pomalý a málo obratný, musí identifikovat cíl, zaměřit ho a vystřelit ve správný moment. Moderní hledí u Igla‑S a zvlášť u Verby tento proces usnadňuje, ale operátor stále potřebuje dobrý přehled díky kamerám na palubě.
Dosud neexistuje potvrzený případ, kdy by raketou vyzbrojený šáhid sestřelil ukrajinské letadlo.