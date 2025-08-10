Ukrajinci útočili ve vzdálené Saratovské oblasti, jeden člověk zemřel

Jeden člověk zemřel v důsledku ukrajinského dronového útoku v ruské Saratovské oblasti, uvedl v neděli místní gubernátor Roman Busargin. Útok také podle něj poškodil průmyslový podnik. Celkem ruská protivzdušná obrana v noci na neděli sestřelila 121 dronů.
Jeden člověk zemřel v důsledku ukrajinského dronového útoku v ruské Saratovské oblasti. (10. srpna 2025) | foto: Reuters

„Jeden z bezpilotních letounů dopadl na dvůr obytného domu,“ napsal Busargin na Telegramu. „Při útoku jsou zranění. Předběžně jedna osoba zemřela,“ dodal.

Předtím Busargin informoval o škodách, které v důsledku útoku vznikly na blíže neupřesněném průmyslovém podniku. Na místě podle něj pracují záchranné služby.

Ruský letecký úřad Rosaviacija podle státní agentury TASS nad ránem nařídil přerušit provoz Gagarinova letiště v Saratově a také ve Vladikavkazu, Grozném a Magasu. Později bylo opatření odvoláno.

Ruská protivzdušná obrana v noci na neděli sestřelila 121 ukrajinských dronů, z toho osm nad Saratovskou oblastí, uvedlo podle TASS ministerstvo obrany v Moskvě. V podmínkách války nebylo možné tato tvrzení ověřit z nezávislých zdrojů.

Saratovská oblast se nachází jihovýchodně od Moskvy na hranicích s Kazachstánem. Od nejbližšího území pod kontrolou Ukrajiny je vzdálená několik set kilometrů.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022 a součástí bojů je ostřelování a vzdušné útoky obou stran na různé cíle na území nepřítele. Obě strany popírají, že by útočily na civilisty. Během konfliktu jich však zemřely tisíce, drtivou většinu obětí tvoří Ukrajinci, napsala dříve agentura Reuters.

