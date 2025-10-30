VIDEO: Ukrajinský tiskový mluvčí sestřelil ruský dron, zachránil zahraniční novináře

Tiskový mluvčí ukrajinské 24. samostatné mechanizované brigády sestřelil dron, který zaútočil na nizozemský štáb ve městě Kosnťantynivka v Doněcké oblasti. Incident se odehrál během natáčení reportáže o škodách na místním pravoslavném kostele, jež způsobily předchozí ruské útoky.

Tiskový mluvčí Oleh Petrasjuk doprovázel novináře z nizozemského deníku Nederlands Dagblad, když se ke skupině přiblížil ruský dron. Petrasjuk na stroj pohotově namířil svou pušku a sestřelil ho.

Brigáda zveřejnila video z incidentu a ocenila Petrasjukovu rozhodnou reakci. Petrasjuk v minulosti pracoval jako fotograf pro deník Kyiv Post.

Nizozemský štáb ve městě natáčel následky ruského útoku na kostel svatého Joba Počajevského, při kterém 11. října zahynuli dva civilisté a pět dalších utrpělo zranění. Kostel i okolní oblast se staly opakovaným cílem ruského bombardování, které v posledních týdnech zesílilo.

Konsťantynivka zůstává klíčovou ukrajinskou baštou v Doněcké oblasti. Zatímco ruské formace pokračují v útocích z několika směrů, ukrajinská armáda podle Institutu pro studium války (ISW) své pozice drží.

Dobytí Konsťantynivky a také Pokrovsku by Moskvě poskytlo nástupiště pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku.

Moskva zesílila svou ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatické úsilí o ukončení války, která pokračuje již od vpádu ruských vojsk v únoru 2022 čtvrtým rokem. Kreml jako podmínku pro mírová jednání opakovaně požadoval, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu, což Kyjev odmítl.

