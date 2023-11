Ukrajina chystá změny odvodech, chce udržet bojeschopnost a zvýšit kvalitu

„Někteří lidé se bojí, mají strach umírat, bojí se střílet, ale to neznamená, že se nemohou zapojit do jiných činností. Nyní máme nového ministra s novým přístupem,“ řekl tento týden deníku The Guardian tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov.

V září ukrajinský parlament na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského odvolal ministra obrany Oleksije Reznikova, jehož nahradil Rustem Umerov.

Armáda má podle Danilova spolupracovat se dvěma největšími ukrajinskými náborovými společnostmi, aby identifikovala lidi se specifickými dovednostmi. Novým cílem je také neodradit kvalifikované Ukrajince, kteří chtějí pomoci vojsku, ale zároveň nechtějí na frontu.

„Mobilizace bude pružnější, budou se vyhlašovat specializace, které jsou potřeba, a lidé se budou dobrovolně hlásit na konkrétní pozici. Potřebují například svářeče nebo mechaniky a podobně,“ nastínil Danilov.

Zatím není jasné, na jaké úrovni bude pokračovat obecný nábor pro boj v první linii, upozornil The Guardian.

Většina lidí ochotných bojovat už narukovala

Na frontě i v ukrajinské společnosti, která se připravuje už na druhou válečnou zimu, je cítit únava. V prvních měsících ruské invaze se statisíce Ukrajinců dobrovolně přihlásily do boje ve vlně vlasteneckého odhodlání, které pomohlo odrazit počáteční postup Rusů. Jak se však válka protahuje, ukazuje se, že většina lidí ochotných bojovat už narukovala. A mnozí z těch, kteří se už ocitli na frontě, jsou zranění nebo vyčerpaní, popisuje deník.

Armáda se podle něj čím dál více musí obracet k mobilizaci, aby naplnila své řady. Existují videa, na nichž jsou vidět muži odchytávání na ulici, aby byli odvedeni, a objevily se četné korupční skandály, kdy úředníci brali úplatky za poskytnutí výjimky, popisuje The Guardian s tím, že prezident v létě odvolal všechny oblastní činitele zodpovědné za odvody.

Jakmile jsou rekruti odvedeni, absolvují několikatýdenní výcvik a poté mohou být posláni na frontu. Mnoho Ukrajinců říká, že kdyby byli povoláni, do armády by nastoupili. Řada mužů v branném věku, kteří nechtějí na frontu, se ovšem týdny i měsíce ukrývá a snaží se vyhnout oddílům mobilizačních důstojníků.

Danilov připustil, že existují problémy s náborem, ale zároveň tvrdil, že ruská propaganda jeho rozsah zveličuje. „Vykládá, že nemáme dostatek vojáků, že máme problémy s mobilizací. V životě jsou vždy problémy, nepřeceňujme to,“ dodal.

Zelenskyj v pátek uvedl, že očekává od ministerstva obrany, že mu tento týden předloží balíček nových mobilizačních opatření.

Letní a podzimní ukrajinská protiofenziva nedokázala získat zpět velké množství území a mezi západními partnery Ukrajiny se podle listu The Guardian stále častěji ozývají hlasy, které v soukromí naznačují, že dříve či později bude Kyjev možná muset zvážit pokus o ukončení války jednáním.