Síla ruské armády je jen mýtus. Pokud přežijeme zimu, válku vyhrajeme, prohlásil Zelenskyj

„Jestli přežijeme tuto zimu – a my ji přežijeme – určitě v této válce vyhrajeme,“ řekl Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda. „Věřte, že toto (ruské útoky na ukrajinskou energetiku) jsou nejsilnější zbraň, která Rusku zůstala z těch, které již nasadilo anebo se chystá tak učinit,“ dodal šéf státu v rozhovoru se skupinou novinářů, který vysílaly ukrajinské televizní stanice.

Zelenskyj připustil, že od vůdců jiných zemí dostal signály ohledně jednání s Ruskem, ale soudí, že tyto rozhovory by měly být vedeny veřejně, a ne v kuloárech, protože Rusko vede proti Ukrajině agresivní válku v plném rozsahu. A nedávná vítězství Ukrajiny vedla mnoho zemí k pochopení, že síla ruské armády je jen mýtus.

Zelenskyj usoudil, že válka už mohla být prohraná a Ukrajina zbavena státnosti, kdyby jako šéf státu varoval před válkou a vybízel občany k evakuaci.

„Když poprvé raketami ostřelovali Kyjev, zazněl návrh evakuovat hlavní město, všechno obyvatelstvo, uzavřít celou infrastrukturu, všechny obchody, vypnout elektřinu atd. Takový návrh zazněl v souladu s předpověďmi, co se může stát, že nepůjde elektrický proud, že nebudou fungovat čističky, a tak nebude pitná voda a vůbec hodně toho nebude,“ zavzpomínal.

„Stalo se to v první den raketových útoků. Zeptal jsem se tehdy: a co když budou raketami ostřelovat celý stát, kam se budeme evakuovat? Do Polska, na Slovensko, do Rumunska? A může někdo zaručit, že po úplné evakuaci Rusko neuchvátí celé naše území?“ dodal.

Zelenskyj připustil, že nevěděl, co se stane následující den, ale kdyby byli všichni lidé evakuováni, vyvstala by otázka, kdo bude bránit stát.

„Myslíte si, že stát mají bránit jen lidé se zbraněmi? Myslíte si, že nemají ženy a děti? Mají rodiče a blízké, jsou to také lidi,“ uvedl a argumentoval, že vojáky nemotivuje ani tak plat, ale ve většině případů jejich vlast – a to je země a rodina.

„Kdyby lidé nezůstali na Ukrajině, ztratili bychom náš stát. To je můj subjektivní názor,“ poznamenal Zelenskyj a dodal, že neví, co by se stalo, kdyby jako prezident prohlásil: „Utečte, utíkejte a já uteču s vámi.“