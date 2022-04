„Tohle je nový Izrael, jen rozsah je děsivější.“ Válka podle poradce Zelenského může trvat i desetiletí

Arestovyč současnou situaci přirovnal k bojům mezi Izraelem a okolními arabskými státy. Od izraelského vyhlášení nezávislosti v roce 1948 propuklo pět válečných konfliktů.



„A tak to bude i s námi. Nevím, jestli jich bude zrovna pět, ale do roku 2035 máme zaručeno několik vojenských střetů. To znamená propuknutí bojů každé dva roky nebo možná každých pět let. A velké boje každých sedm až osm let,“ domnívá se poradce.

Ukrajincům, kteří na taková válečná léta nejsou připraveni, doporučil dočasně z vlasti odejít. „Pokud na to nejste připraveni, pokud křičíte, jak v tomhle žít a vychovávat děti, potřebujete jinou zemi. Tohle je nový Izrael, jen ten rozsah je náhlejší a děsivější,“ dodal Arestovyč.

Arestovyč už v roce 2019 "předpověděl“ válku na Ukrajině:

Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve přirovnal situaci své země k té izraelské. Řekl, že budoucnost Ukrajiny bude připomínat „velký Izrael“, a to mnohem spíš než ukrajinskou verzi neutrálního Švýcarska.

„Myslím, že náš národ bude naše skvělá armáda. Nemůžeme mluvit o ‚Švýcarsku budoucnosti‘. Pravděpodobně se k tomu naše země dostane až za dlouhou dobu. Ale určitě se z nás stane ‚velký Izrael‘ s vlastní tváří,“ řekl podle listu The Jerusalem Post.

Svou vizi pak vysvětlil tak, že je možné, že ve všech institucích, obchodech či kinech budou členové armády nebo Národní gardy. „Budou tam lidé se zbraněmi. Jsem si jistý, že bezpečnost bude v příštích deseti letech otázkou číslo jedna,“ dodal.

Rusko na Ukrajinu zaútočilo letos 24. února. Obě strany takřka od začátku válečného konfliktu vyjednávají o příměří, mírové rozhovory však dosud nepřinesly výsledek. Podle Kremlu si Kyjev klade „nepřijatelné“ nároky, s čímž ale ukrajinské vedení nesouhlasí.

Ukrajina podle Zelenského nemá jinou možnost než dál s Ruskem vyjednávat o ukončení bojů nehledě na válečné zločiny, které ruské síly spáchaly v Buči a dalších městech. I když jsou masakry neodpustitelné, Ukrajina a Rusko by měly zvolit obtížnou možnost pokračovat v rozhovorech.

Moskva by měla uznat, co její vojáci údajně udělali, míní prezident. Ruská strana však stále odmítá, že by její vojáci páchali jakékoliv násilí na civilistech. Možnost dalších mírových jednání s Ruskem vidí Zelenskyj jako výzvu. „Výzva je to vnitřní, lidská. Člověk se musí vzchopit a musí to udělat, myslím, že nemáme jinou možnost,“ řekl.