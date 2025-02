Místo vstupu do NATO se spokojíme s jadernými zbraněmi, řekl Zelenskyj

Ukrajina si třetím rokem brání Rusku, jehož vojska na rozkaz prezidenta Vladimira Putina v únoru 2022 vtrhla do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Na novinářovu otázku ohledně bezpečnostních záruk, které by Putina mohly odradit od opětovného napadení Ukrajiny, Zelenskyj odpověděl, že v případě, že by se přijímání Ukrajiny do NATO protáhlo na roky či desítky let, bylo by naprosto legitimní se ptát, co do té doby zemi ochrání.

„Udělejme to tedy takto: vraťte nám jaderné zbraně, dejte nám rakety, naši partneři nám pomohou financovat milionovou armádu, přesuňte svůj kontingent do těch regionů naší země, kde chceme stabilitu, aby lidé měli mír,“ poznamenal Zelenskyj.

Podobnou věc už Zelenskyj řekl loni v říjnu nynějšímu prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Později ale doplňoval, že jeho země aktivně o jaderné zbraně neusiluje a soustředí se právě na budoucí členství v Severoatlantické alianci.

Ukrajinský prezident nyní dodal, že Putin se musí zcela stáhnout z ukrajinského území a měl by také poskytnout kompenzace za všechny ztráty a škody způsobené ve válce, kterou vyvolal.

Také ukrajinská diplomacie loni v prosinci vydala prohlášení, že pro pro Kyjev jedině členství v NATO představuje „reálnou bezpečnostní záruku“. Reagovala tak na zprávu, že v NATO není konsensus ohledně pozvání Ukrajiny do aliance.

Ukrajina se jaderných zbraní zděděných po Sovětském svazu zřekla v rámci Budapešťského memoranda, podepsaného v prosinci 1994, které na oplátku zemi slibovalo záruky územní celistvosti. Dokument podepsalo Rusko, Ukrajina, Británie a USA, připomněla Meduza. Rusko memorandum porušilo už v roce 2014 nelegální anexí poloostrova Krym.

Bomba do několika týdnů až měsíců

Na Ukrajině se spekuluje, že by země mohla sestrojit jadernou bombu do několika týdnů. Prostředky a znalosti na to má. O možnosti se hovořilo již dříve v souvislosti s tím, že by Ukrajina už na případné druhé obléhání metropole Kyjeva ruskými invazními silami neměla a zvažovala by jadernou odpověď.

„Země by byla schopna rychle vyrobit základní zařízení z plutonia podobnou technologií jako bombu Fat Man svrženou na Nagasaki v roce 1945,“ stojí podle The Times ve zprávě, kterou vypracovalo nezávislé Centrum pro armádní, konverzní a odzbrojovací studie (CACDS). V té se hovoří o měsících na výrobu.

„Vytvořit jednoduchou atomovou bombu, jak to USA udělaly při projektu Manhattan, by o 80 let později nebyl obtížný úkol,“ stojí v dokumentu, který dostalo k dispozici ukrajinské ministerstvo obrany.

Vzhledem k tomu, že Ukrajina nemá čas ani finance na výstavbu a provoz velkých zařízení potřebných k obohacování uranu, musela by podle specialistů ve válečné době spoléhat na plutonium získané z vyhořelých palivových tyčí z devíti ukrajinských jaderných reaktorů.