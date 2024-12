Mírová jednání mohou začít už v zimě, chceme udávat tón, prohlásil Tusk

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Informace o návštěvě šéfa Elysejského paláce ve Varšavě se objevily v polských médiích už v pondělí, Tusk je nyní potvrdil.

Podle agentury PAP se Macron setká s Tuskem a také s prezidentem Andrzejem Dudou. „Bude chtít informovat o výsledcích jednání v Paříži,“ řekl Tusk s odkazem na sobotní třístranné rozhovory mezi Macronem, Zelenským a Trumpem ve francouzské metropoli, kde se státníci o víkendu sjeli na slavnostní znovuotevření katedrály Notre-Dame.

Trump se vrátí do Bílého domu 20. ledna a jeho plány ohledně dalšího přístupu Spojených států k ruské invazi na Ukrajinu jsou stále nejasné. Republikán uvádí, že válku rychle ukončí, a dává najevo, že mu současná výše americké pomoci Ukrajině vadí.

V rozhovoru s televizí NBC News naznačil, že USA budou Ukrajině po střídání v Bílém domě poskytovat méně vojenské pomoci. Vyzývá také k zastavení bojů a vyjednávání o míru. Zatím ale neřekl, jak chce ruskou agresi rychle ukončit.

Tusk dále uvedl, že mírové rozhovory by teoreticky mohly začít ještě tuto zimu, byť se kolem toho vznáší otazníky. Varšava bude podle něj do případných jednání výrazně zapojena, až se od 1. ledna ujme rotujícího předsednictví Evropské unie.

Premiér je podle svých slov ve stálém kontaktu se skandinávskými a pobaltskými zeměmi a z kraje polského předsednictví EU se do Varšavy chystá britský premiér Keir Starmer, byť Británie už členem EU není.

„Opravdu chci, aby Polsko bylo nejen zemí, která bude přítomná, ale která bude udávat tón těmto rozhodnutím, která nám mají přinést bezpečnost a zajistit polské zájmy,“ uvedl Tusk. Varšava patří od začátku ruské invaze mezi jedny z nejvěrnějších spojenců Kyjeva.

Putin se podle Zelenského domluvit nechce

Zelenskyj se v pondělí vyslovil pro diplomatické řešení války, přičemž jeho poslední komentáře naznačují rostoucí otevřenost Kyjeva k jednání. Ukrajinský prezident podle dřívější zprávy agentury zmínil možnost rozmístění cizích jednotek ve své zemi, dokud se Ukrajina nebude moci připojit k NATO.

Vrátil se tak k myšlence, kterou v únoru nadnesl Macron, podle něhož však v tomto směru mezi evropskými lídry nepanovala shoda.

Zelenskyj v posledních dnech několikrát zopakoval, že by Ukrajina měla dostat rychlou pozvánku do NATO, považuje to za nutné pro přežití své země.

Tento měsíc řekl, že pozvánka by se musela týkat celého ukrajinského území, ale přistoupil by na to, že by se po dobu trvání války alianční bezpečnostní záruky nevztahovaly na Ruskem okupovaná území.

Zelenskyj zároveň uvedl, že nevěří, že ruský prezident Vladimir Putin chce válku ukončit a je třeba ho k tomu přimět. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý prohlásil, že ruské vojenské tažení skončí, až budou splněny všechny cíle, které Putin stanovil. Ať už to bude vojensky nebo diplomaticky.

Putin si letos kladl jako podmínku pro jednání o ukončení bojů stažení ukrajinských vojáků ze čtyř regionů, které Rusové zčásti okupují, nebo závazku Kyjeva nevstoupit do NATO. Kyjev návrhy odmítl jako kapitulaci.