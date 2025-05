Kreml mlží o jednáních v Istanbulu, nepotvrdil vyjednavače ani Putinovu účast

„Ne,“ odpověděl podle TASS Peskov na otázku, zda by mohl jmenovat ty, kteří by měli na jednáních zastupovat Rusko. „Jakmile to prezident uzná za nutné, oznámíme to,“ dodal mluvčí Kremlu. Na dotaz týkající se Zelenského sdělení ohledně setkání s Putinem podle Reuters prohlásil pouze to, že Moskva pokračuje v přípravách na jednání s ukrajinskými představiteli. „Zatím se k tomu nebudeme více vyjadřovat,“ uvedl Peskov.

Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak mezitím podle webových stránek úřadu uvedl, že Kyjev je otevřen jakémukoliv formátu jednání s Ruskem, ale nejdůležitější podmínkou je příměří. Moskva podle něj dosud neposkytla odpověď, zda se Putin chystaných jednání zúčastní.

„Věřím, že pokud Vladimir Putin odmítne přijet do Turecka, bude to konečný signál, že Rusko nechce tuto válku ukončit. Že Rusko není ochotné ani připravené k jakýmkoliv jednáním,“ uvedl vedoucí prezidentské kanceláře při své online účasti na Kodaňském summitu pro demokracii.

Ukrajinský prezident Zelenskyj a lídři čtyř velkých evropských zemí o víkendu navrhli Rusku nejméně třicetidenní bezpodmínečné příměří, které mělo začít v pondělí, v opačném případě pohrozili přijetím dalších rozsáhlých sankcí proti Rusku. To pak v noci na pondělí vyslalo proti Ukrajině více než stovku dalších dronů. Putin na návrh příměří přímo nereagoval, ale přišel s protinávrhem na přímá jednání v Istanbulu. Zelenskyj odpověděl, že ve čtvrtek bude v Turecku na Putina osobně čekat.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak pak v úterý ráno řekl, že Zelenskyj se v Istanbulu setká jedině s Putinem a žádnými jinými členy ruské delegace, neboť by to podle něj byla jen ztráta času. Účast na čtvrtečním jednání nevyloučil ani americký prezident Donald Trump, který v úterý zahájil cestu po zemích Perského zálivu.