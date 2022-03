Rusové ostřelovali jadernou elektrárnu v Záporoží. Požár se podařilo uhasit

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Krátce před pátou hodinou ráno podle starosty města Enerhodar střelba přestala. Hořela cvičná budova v areálu elektrárny, na místě zasahovalo celkem 40 lidí a 10 hasičských jednotek.

Ruská agentura RIA Novosti uvedla, že jeden z bloků elektrárny byl odstaven. Server televize Ukraina24 ale citoval šéfa Státního inspektorátu jaderné regulace Olega Korikova, který uvedl, že zastaven je i druhý a třetí blok elektrárny a funguje pouze čtvrtý. Stav škod se zatím podle něj nedá posoudit.

Po čtvrté hodině ranní televize informovala o tom, že kvůli ostřelování Rusy je v provozu pouze jeden ze šesti energetických bloků a jedna z budov výcvikového komplexu hoří.

Mluvčí Záporožšké jaderné elektrárny Andrij Tuz následně pro americkou CNN uvedl, že byly zasaženy reaktory 1 a 2 z celkových šesti.

Hasiči se kvůli ostřelování nejprve nemohli dostat k místu požáru a odstranit jeho následky, informoval krátce po druhé hodině ranní místního času (po jedné hodině SEČ) server RBK Ukrajina.

Agentura AP předtím s odvoláním na nejmenovaný vládní zdroj informovala o zvýšené radiaci. Ruské tiskové agentury RIA a TASS ale s odvoláním na mluvčího elektrárny tvrdili, že radiace se nezměnila.

„Pozor! Technika Ruské federace střílí na Záporožskou jadernou elektrárnu. V největší evropské jaderné elektrárně hrozí reálné jaderné nebezpečí. Požadujeme zastavení palby z těžké techniky na Záporožskou elektrárnu,“ uvedl předtím podle médií mluvčí elektrárny Andrij Tuz. Podle běloruské nezávislé televize Nexta dodal, že šíření radiace nehrozí.

Záběry z ostřelování areálu vysílala na YouTube samotná elektrárna.

Oficiální facebookový účet nedalekého města Enerhodar uváděl, že Záporožská jaderná elektrárna hlásila ohrožení prvního energetického bloku stanice. Podle záběrů z živého vysílání na místě dění, ale nebyla zřejmá lokace požáru.

Zelenskyj telefonoval s Bidenem

„Evropa se musí rychle probudit,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po ostřelování jaderné elektrárny televizní stanici Ukraina24.

V mimořádném projevu následně prohlásil, že pokud v ní dojde k výbuchu, „bude to konec všech, konec Evropy, evakuace Evropy“. Ruská vojska může zastavit pouze okamžitá evropská akce (...) Žádná země na světě nikdy neostřelovala jaderné bloky,“ dodal podle webu RBK Ukrajina.

Kvůli situaci v záporožské elektrárně ukrajinský prezident telefonoval se svým americkým protějškem a Joe Biden podle agentury Reuters podpořil Zelenského požadavek, aby v oblasti okamžitě přestaly boje.

„Jsme na pokraji největší katastrofy způsobené člověkem v historii lidstva,“ dodal podle Ukraina24 ukrajinský ministr energetiky Herman Galuščenko.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) vyzvala k ukončení bojů v blízkosti největší evropské jaderné elektrárny. „Ukrajina nám sdělila, že požár v areálu elektrárny nezasáhl podstatné vybavení a personál elektrárny podniká zmírňující opatření,“ dodala na svém Twitteru.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na svém Twitteru v reakci na zprávu o požáru v Záporožské jaderné elektrárně napsal, že Rusové na objekt pálí ze všech stran. Dodal, že jde o největší jadernou elektrárnu v Evropě. Pokud by došlo k výbuchu, bude podle něj exploze desetkrát větší, než byl výbuch Černobylu. „Rusové musí okamžitě zastavit palbu a dovolit hasičům, aby zajistili bezpečnou zónu,“ uvedl.

„V důsledku nepřetržitého nepřátelského ostřelování budov a bloků největší jaderné elektrárny v Evropě, Záporožská jaderná elektrárna hoří,“ uvedl na sociální síti telegram Dmytro Orlov, starosta nedalekého města Enerhodar.

Orlov o něco dříve prohlásil, že u elektrárny se vedou prudké boje. Ukrajinská armáda drží pozice, uvedl podle ukrajinské agentury Unian. Na místě jsou oběti, ale jejich přesný počet nelze za daných okolností říct, poznamenal starosta.

Drábová: Zešíleli, ale elektrárna zatím drží

K útoku na elektrárnu se v noci na pátek vyjádřila také šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Zešíleli. Ale elektrárna zatím drží. Situaci budeme sledovat z první ruky,“ napsala na Twitteru.

Rusko útokem na jadernou elektrárnu porušilo ženevské konvence, dodala v Českém rozhlasu. „Jsou porušeny ženevské konvence, které obsahují i ustanovení o ochraně nebezpečných objektů nebo objektů, které by se mohly stát nebezpečnými, kdyby se ocitly pod vojenským útokem,“ dodala.

„Zatím radiační situace na území elektrárny a v jejím okolí je normální,“ řekla Drábová. Obálky jaderných bloků jsou podle ní naštěstí projektovány tak, aby vydržely pád stíhačky suchoj nebo útok raketou země-země.

Drábová upozornila, že elektrárna ke svému provozu potřebuje pomocné systémy, které jsou na území elektrárny, a pokud by byly zasaženy, obsluha elektrárny se může dostat do problémů. Jaderná elektrárna podle ní může být odstavena během desítek sekund, dál se pak musí chladit, ale na to jsou elektrárny připravené.

Závažné pro Ukrajinu může být, že záporožská elektrárna dodává podstatnou část elektřiny pro Ukrajinu, uvedla. „Bude-li celá odstavena, bude to znamenat nějaké problémy v zásobování lidí elektřinou,“ dodala Drábová.

Ruská vojska se přiblížila k Enerhodaru ve středu, civilisté je ale podle agentury Unian do města nepustili. Ve čtvrtek Orlov sdělil, že se k městu blíží kolona více než 100 těžkých vozidel. Ruské síly podle něj ostřelovaly barikádu, použily zbraně proti civilistům, načež konvoj vyrazil směrem k jaderné elektrárně.

Záporožská jaderná elektrárna je pokládána za největší jadernou elektrárnou v Evropě s celkovým instalovaným výkonem 6 000 MW (šest energobloků po 1 000 MW). Podle čistého elektrického výkonu (6 x 950 MW) je pátá největší na světě.

Ruští vojáci už dříve ovládli odstavenou jadernou elektrárnu Černobyl, která leží zhruba 100 kilometrů severně od ukrajinského hlavního města Kyjeva a v níž se na jaře 1986 odehrála bezprecedentní jaderná katastrofa.