Jednat ano, ale ne s Putinem, připouští Zelenskyj. Požádá o vstup do NATO

„Ukrajina byla a je vůdčí silou ve snahách o jednání. Byl to náš stát, kdo Rusku vždy nabízel, aby souhlasilo se soužitím za rovných, čestných, důstojných a férových podmínek. Je zřejmé, že s tímto ruským prezidentem to není možné. On neví, co je důstojnost a čest. Jsme tedy připraveni vést dialog s Ruskem, ovšem za jiného ruského prezidenta,“ oznámil Zelenskyj.

Zelenskyj se tak vyjádřil jen krátce poté, co Putin v Kremlu oznámil anexi čtyř Moskvou okupovaných ukrajinských regionů a s jejich proruskými vůdci podepsal smlouvy o připojení těchto ukrajinských území k Ruské federaci. Západ anexi odmítá.

