Do měsíce ovládneme přístup na Krym, prohlásil šéf ukrajinských dronařů

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  11:48aktualizováno  11:48
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Kyjev stupňuje tlak na okupovaný Krym a snaží se přerušit jeho zásobovací spojení s Ruskem. Dronové útoky už narušily fungování vojenské logistiky, především dodávky paliva a munice. Šéf ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi věří, že Ukrajina bude mít do měsíce pod kontrolou většinu přístupových cest na poloostrov.

Válka na Ukrajině

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„V blízké době Krym izolujeme,“ popsal Brovdi v útrobách přísně střeženého bunkru, na jehož stěnách běží živé přenosy z celého bojiště.

Velitel ukrajinských Sil bezpilotních systémů Robert Brovdi přezdívaný Maďar na nezveřejněném místě na Ukrajině. (11. června 2026)
Muž tankuje u čerpací stanice ATAN v krymském Simferopolu. Místní úřady zavedly omezení prodeje pohonných hmot. (5. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly také budovu muzea v Sevastopolu na Ruskem anektovaném Krymu. (10. června 2026)
Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)
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Ukrajinská dronová kampaň podle něho za poslední měsíc snížila provoz na pozemním koridoru na Krym, jenž vede z Rostova na Donu, přes okupovaná města Mariupol a Melitopol, o více než dvě třetiny. „Do měsíce získáme nad touto silnicí úplnou kontrolu,“ prohlásil velitel.

Údery na vozidla na nezakryté dálnici Brovdi popsal agentuře Reuters jako „stejně snadné jako lov koroptví na otevřeném poli“.

Podle vojenských analytiků ukrajinské útoky na cíle v Ruskem okupovaných oblastech výrazně zkomplikovaly zásobování ruských jednotek na frontě. Ruský postup se kvůli tomu v květnu téměř zastavil.

Útoky navíc oslabily protivzdušnou obranu a umožnily Ukrajině podnikat údery na vzdálenější cíle. Ty v posledních měsících soustavně ničily ropnou infrastrukturu i zbrojní výrobu hluboko v Rusku.

Když padesátiletý Brovdi loni v červnu převzal velení ukrajinských bezpilotních sil, pustil se do rychlého rozšiřování jejich operací. Počet bojových misí středního dosahu během roku vzrostl osmadvacetinásobně, zatímco úderů hluboko v Rusku bylo téměř čtyřikrát více než o rok dříve.

Brovdi uvedl, že jedním ze strategických cílů je přimět Moskvu, aby své vojáky stahovala, místo aby je posílala do dalších útoků.

„Vytvoříme podmínky, které vojákům i lidem pracujícím v obranném průmyslu mimořádně ztíží pobyt na Krymu, na dočasně okupovaných územích i využívání přístupových tras, které k nim vedou,“ prohlásil.

Na Krymu, který Rusko anektovalo na jaře 2014, nyní kvůli ukrajinským útokům na pozemní koridor panuje citelný nedostatek benzinu. Jde o jednu ze základních zásobovacích cest pro dodávky paliva, protože pohonné hmoty se přepravují po moři přes Kerčský průliv v daleko menší míře kvůli počasí. A Kerčský (Krymský) most se pro dodávky paliv nepoužívá z bezpečnostních důvodů.

Brovdi věří, že systematickými útoky na ruské vojáky, ropnou infrastrukturu a zbrojní výrobu způsobí Rusku natolik citelné ztráty, že tím oslabí jeho schopnost i ochotu pokračovat ve válce. Zdůraznil také, že Ukrajina neútočí a ani nebude útočit na civilní cíle. Moskva obvinila Kyjev, že při nedávných úderech na okupovaných územích zabil desítky civilistů.

Rusové se snaží Ukrajinu na poli dronů dohnat

Podle analytika Michaela Kofmana z think-tanku Carnegie Endowment umožnil pokrok v dronových technologiích Ukrajině Krym postupně odříznout. K dosažení širšího strategického cíle, tedy zatlačení ruských sil zpět, však podle něj samotné drony nestačí. Ukrajina by k tomu musela podniknout koordinovanou pozemní ofenzivu, domnívá se.

Kofman zároveň upozornil, že ruská elitní dronová jednotka Rubikon intenzivně pracuje na tom, aby Ukrajinu připravila o její současnou převahu v oblasti dronů středního dosahu.

Útoky na zásobovací trasy jsou relativně novým jevem, který podle expertů může Rusům způsobit vážné problémy na frontě. Jedna ruská brigáda totiž denně potřebuje 1000 tun zásob, zahrnujících palivo, potraviny a munici. Ukrajina v tomto případě používá drony využívající umělou inteligenci k rozpoznání ruských cílů, píše stanice BBC.

Experti podle ní připouštějí, že Rusko spíše dříve než později přijme účinná protiopatření, ale momentálně má Ukrajina v dronech zjevnou převahu.

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