Lidé na Krymu přispěli na ukrajinskou armádu, nachytali se na falešné QR kódy

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  16:00
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Auta čekají ve frontě na natankování u čerpací stanice v černomořském letovisku...

Auta čekají ve frontě na natankování u čerpací stanice v černomořském letovisku Jevpatorija na Krymu, kde místní úřady omezily prodej benzínu a zavedly přídělový systém kvůli nedostatku dodávek. (11. června 2026) | foto: Reuters

Auta čekají ve frontě na natankování u čerpací stanice v černomořském letovisku...
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Obyvatelé okupovaného Krymu nakoupili v minulém týdnu falešné QR kódy, které jim měly umožnit sehnat nedostatkový benzin. Místo slíbeného přístupu k palivu však jejich peníze zamířily do sbírky na nákup pick-upů pro ukrajinskou armádu, uvádí ukrajinská agentura Unian.

Nabídky na prodej QR kódů se začaly podle portálu Ukrmedia objevovat poté, co zkolaboval oficiální systém pro jejich vydávání. Zájemci věřili, že si díky nim budou moci natankovat i přes zavedená omezení, ve skutečnosti ale dostávali neplatné kódy.

Stanice TVP World upozornila na video, které se po akci objevilo na sociálních sítích. Vystupuje v něm pět mužů, kteří se představili jako příslušníci ukrajinské 110. samostatné mechanizované brigády.

„Děkujeme ukrajinské bezpečnostní službě SBU, která pomohla obyvatelům Sevastopolu přispět naší jednotce,“ říkají ve videu. Zároveň tvrdí, že Krym zůstane bez benzinu, dokud nad ním znovu nezavlaje ukrajinská vlajka. SBU ani brigáda operaci oficiálně nepotvrdily.

Na Krymu už několik týdnů chybí palivo kvůli ukrajinským útokům na ruské rafinerie a zásobovací trasy. Okupační správa proto v Sevastopolu zavedla přídělový systém založený na osobních QR kódech. Řidiči díky nim mohou jednou za sedm dní natankovat nejvýše 20 litrů benzinu pro konkrétní vozidlo. Technické problémy systému ale rychle vytvořily prostor pro obchod s falešnými kódy, píše Unian. Informace obou válčících stran nelze nezávisle ověřit.

29. června 2026
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