Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Jeden člověk zemřel, 15 zraněných

Starosta metropole Vitalij Kličko uvedl, že útoky postihly čtvrti na obou stranách řeky Dněpr, která město rozděluje. „Kyjev je pod masivním útokem nepřítele,“ napsal Kličko na sociální síti Telegram. Jeden člověk byl podle něj zabit a další čtyři utrpěli zranění, z nichž tři museli do nemocnice. Přívod tepla a dodávek vody byl podle Klička v důsledku útoku narušen na východní straně Dněpru.
Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko informoval o útocích ve čtyřech čtvrtích, které způsobily požáry. Mezi poškozenými budovami je i zdravotnické zařízení. Podle ukrajinského letectva Rusko k útoku na Kyjev použilo drony i rakety.
Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že ruské drony zaútočily na několik čtvrtí a zranily 11 lidí. Zasáhly nejméně tři obytné budovy – ubytovnu pro vysídlené osoby, nemocnici a porodnici.
Útoky následovaly poté, co ve Spojených arabských emirátech skončilo první kolo třístranných rozhovorů mezi delegacemi Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Jejich cílem je projednat plán zprostředkovaný USA na ukončení války na Ukrajině. Jednání mají druhým a posledním dnem pokračovat dnes.