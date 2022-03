Chemické zbraně mohou přinutit NATO k reakci, naznačil britský ministr

„Nemyslím si, že nyní pomůže přesně určovat, kde stojí červená čára. Avšak prezident Putin by měl vědět, že když jiné země použily chemické zbraně, vedlo to k mezinárodní reakci,“ řekl náměstek britského ministra obrany James Heappey podle serveru Telegraph.

„Putin by měl uvažovat nad tím, co se takovým zemím (po použití chemických) zbraní stalo,“ dodal. Tím podle britského serveru naznačil, že by mohla následovat intervence ze strany NATO.

Použití chemických zbraní na Ukrajině vyvolává ve Velké Británii značné obavy. Podle premiéra Borise Johnsona by Putin mohl lež o chemických zbraních použitých Ukrajinou zneužít jako dodatečnou záminku invaze.

„Ty řeči o chemických zbraní, to je přímo v jejich scénáři,“ řekl Johnson v rozhovoru s televizí Sky News. „Začnou říkat, že tam jsou chemické zbraně skladované jejich odpůrci nebo Američany, takže když sami rozmístí chemické zbraně, což se obávám že by mohli, budou mít jistý smyšlený příběh, připravený ke spuštění,“ varoval Johnson ve zjevné obavě, že se Rusko snaží získat dodatečnou záminku pro invazi na Ukrajinu.

„Jsme velmi znepokojeni kvůli možnému použití chemických zbraní,“ řekla Trussová zpravodajské televizi CNN. „Viděli jsme, že Rusko už dříve tyto zbraně v oblastech bojů použilo, ale byla by to z ruské strany vážná chyba, kromě vážných chyb, kterých se už Putin dopustil,“ prohlásila šéfka britské diplomacie.

Trussová se tak vyjádřila den poté, co Spojené státy popřely opakovaná ruská obvinění, že Washington na Ukrajině provozuje laboratoře na biologické zbraně. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová označila podobná tvrzení za směšná a varovala, že Moskva se tak možná připravuje na použití svých vlastních chemických a biologických zbraní.

Velitel vojsk radioaktivní a chemické ochrany v ruské armádě Igor Kirillov ve čtvrtek podle ruského vysílání stanice BBC tvrdil, že ruští vojáci objevili na Ukrajině chemické laboratoře. Ty podle něj vyvíjely nebezpečné nákazy, které měly být na území Ruska zavlečeny pomocí ptáků.

V reakci na dřívější ruská obvinění ohledně údajného vojenského biologického programu na Ukrajině tiskové oddělení Pentagonu v úterý uvedlo: „Tyto absurdní ruské dezinformace jsou jasně nepravdivé.“ Obdobně se podle agentury Reuters vyjádřil tiskový odbor ukrajinského prezidenta: „Ukrajina striktně odmítá taková obvinění.“

Ruská válka na Ukrajině vstoupila do třetího týdne, aniž by bylo dosaženo některého z proklamovaných cílů Moskvy. Zabity přitom byly tisícovky lidí, z více než dvou milionů jsou uprchlíci a tisícovky obyvatel se choulí v obléhaných městech pod neustálým bombardováním.