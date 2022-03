Zelenskyj zoufale prosil o letadla. USA vyhostily ruské diplomaty při OSN, Moskva slíbila pomstu

„Ty letadla opravdu potřebujeme. Udělám vše, co je v mých silách, abych pomohl zajistit jejich převoz,“ řekl podle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při sobotním telefonátu s americkými senátory a poslanci.

Podle slov senátora Chucka Schumera prezident zoufale prosil, aby evropské státy poskytly vojenské letouny na pomoc Ukrajině. Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj uvádí, že senátor Schumer Zelenskému pomoc přislíbil.

Rozhovor, kterého se účastnilo 280 amerických zákonodárců, se uskutečnil poté, co Zelenskyj v pátek kritizoval NATO za to, že odmítá zavést bezletovou zónu nad jeho zemí. V televizním projevu k Ukrajincům uvedl, že agrese proti jeho zemi bude pravděpodobně narůstat a západní lídry obvinil z toho, že prezidentovi Vladimirovi Putinovi dovolili pokračovat v bombardování měst, uvedla stanice BBC News. Západ tvrdí, že by zavedení zóny znamenalo přímý konflikt s Ruskem.

Spojené státy v sobotu schválily let, který objednala Moskva, pro přepravu ruských diplomatů při OSN. Ti byli vyhoštěni za zneužívání svých práv. „Přijali jsme výjimku podle federálního nařízení, aby ruští diplomaté a jejich rodiny odjeli podle stanoveného termínu,“ sdělila v sobotu mluvčí ministerstva zahraničí Spojených států.

Ruská strana obvinění odmítá a tvrdí, že se za vyhoštění pomstí. Pro diplomaty poletí speciální letadlo z Petrohradu. „Toto letadlo přivede zpět domů ruské diplomaty, které vláda Spojených států prohlásila za personae non grata,“ sdělila mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová přes Telegram.

USA oznámily rozsáhlou humanitární pomoc

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena požádala Kongres, aby uvolnil 2,5 miliardy dolarů (58,9 miliardy korun) na humanitární pomoc v Polsku a na Ukrajině. V sobotu to při návštěvě polského Řešova řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Řešov (Rzeszów) leží na jihovýchodě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou, přes které od začátku ruské invaze přešlo podle polských úřadů 787 300 lidí hledajících bezpečí.

Po setkání se svým polským kolegou Zbigniewem Rauem Blinken řekl, že „Polsko v nynější krizi odvádí nepostradatelnou práci“, a vyzdvihl bezpečnostní podporu, jakou Varšava poskytuje Kyjevu. Země Severoatlantické aliance dodávají ukrajinské armádě zbraně, z nichž velká část míří přes polské území.

Šéf americké diplomacie má na sobotu v plánu i cestu přímo na polsko-ukrajinskou hranici.

Rau ujistil, že Polsko ze země zasažené konfliktem bude i nadále přijímat lidi bez ohledu na jejich původ nebo náboženství. Řekl také, že Polsko neuzná žádné teritoriální změny, které vznikly v důsledku „nevyprovokované, ilegální agrese“, a že se Varšava bude zabývat zločiny, jichž se Rusko údajně dopustilo na ukrajinském území.

„Způsob, jakým Rusko útok vede, a snahy o zlomení ukrajinského odporu prostředky, které terorizují obyvatelstvo, v rámci kterých se stříli na obydlené oblasti, jaderné elektrárny i civilní vozidla - to je jasné porušení mezinárodního práva,“ řekl Rau.