„Je to poprvé v historii, co byl Be-12 zasažen. Obojživelné letouny Be-12 Čajka jsou vybaveny drahými systémy pro detekci a boj proti ponorkám,“ uvedla HUR na Telegramu. Na okupovaném Krymu při operaci proti ruské letecké technice zničila dvě tato obojživelná letadla. Také zaútočila na vrtulník Mi-8.
Be-12 jsou extrémně vzácná a drahá letadla určená pro protiponorkový boj a námořní hlídkování. Po desetiletí byla považována za chloubu sovětského a ruského letectví.
Rusko obojživelné létající čluny aktivně používá od roku 1965. Kromě detekování ponorek slouží i v civilní sféře při pátracích nebo zachraňovacích akcích. Jde o první případ v historii, kdy byla tato letadla zničena v boji, což představuje významnou ránu pro přítomnost ruského námořního letectva v Černém moři.
V neděli bylo oznámeno, že speciální jednotka HUR zničila na Krymu tři vrtulníky Mi-8 a ruský radarový systém. Předtím speciální jednotky ukrajinské zpravodajské služby zničily ruský protiletadlový raketový systém 9K317M Buk-M3 na okupovaném území Záporožské oblasti. Jeho hodnota se pohybuje od 40 do 50 milionů amerických dolarů (825 milionů až 1 miliardu korun).