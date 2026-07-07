Protivzdušná obrana podle Sobjanina ukrajinské drony zlikvidovala ve značné vzdálenosti od Moskvy, 36 bezpilotních strojů pak zničila při přiblížení k Moskvě.
Zmíněný moskevský region, o kterém primátor informoval, je neoficiální označení pro ruskou metropoli a Moskevskou oblast.
Ukrajina v posledních dnech čelí četným útokům ruských dronů, jejichž cílem je především Kyjev. Minulý týden v noci na čtvrtek zahynulo v ukrajinské metropoli a okolí po ruském úderu 31 lidí, v noci na pondělí pak 26 lidí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vysoký počet obětí přisuzuje nedostatku střel do systému protivzdušné obrany Patriot, opakovaně proto apeluje na spojence, aby zajistili jejich včasné dodávky.
Věří, že země NATO v Ankaře učiní patřičná rozhodnutí, díky kterým by Ukrajina střely pro protivzdušné systémy získala.