Noční poplach. Ukrajinci na nás vyslali přes 400 dronů, hlásí primátor Moskvy

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  7:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Ukrajina podle ruských úřadů během noci na úterý vyslala na moskevský region více než 430 dronů. Primátor Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že protivzdušná obrana útok odrazila a o případných škodách neinformoval. Rozsáhlý úder přišel před zahájením dvoudenního summitu NATO v Ankaře.

Protivzdušná obrana podle Sobjanina ukrajinské drony zlikvidovala ve značné vzdálenosti od Moskvy, 36 bezpilotních strojů pak zničila při přiblížení k Moskvě.

Zmíněný moskevský region, o kterém primátor informoval, je neoficiální označení pro ruskou metropoli a Moskevskou oblast.

Ukrajina v posledních dnech čelí četným útokům ruských dronů, jejichž cílem je především Kyjev. Minulý týden v noci na čtvrtek zahynulo v ukrajinské metropoli a okolí po ruském úderu 31 lidí, v noci na pondělí pak 26 lidí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vysoký počet obětí přisuzuje nedostatku střel do systému protivzdušné obrany Patriot, opakovaně proto apeluje na spojence, aby zajistili jejich včasné dodávky.

Věří, že země NATO v Ankaře učiní patřičná rozhodnutí, díky kterým by Ukrajina střely pro protivzdušné systémy získala.

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