Rusko sestřelilo devět dronů mířících na Moskvu, útoky zasáhly i elektrárnu

  7:02aktualizováno  7:02
Ruská protivzdušná obrana v noci na pátek zničila nebo jinak zneškodnila devět ukrajinských dronů, které letěly směrem na Moskvu, uvedl podle agentury Reuters starosta hlavního města Sergej Sobjanin. O aktivování protivzdušné obrany kvůli hrozbě dronů informoval také gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko.
Následky rozsáhlého ruského dronového útoku na Kyjev. (7. září 2025)

Následky rozsáhlého ruského dronového útoku na Kyjev. (7. září 2025) | foto: Reuters

Sobjanin v sérii zpráv na platformě Telegram uvedl, že týmy specialistů nyní zkoumají úlomky dronů v místech jejich dopadu.

Opatření protivzdušné obrany v Leningradské oblasti byla zavedena v okruhu 100 kilometrů kolem petrohradského letiště Pulkovo, napsal Drozdenko na Telegramu s tím, že počet nepřátelských bezpilotních letounů se upřesňuje.

Ukrajinské drony ve čtvrtek večer zaútočily také na školící středisko v Záporožské jaderné elektrárně, oznámila správa této Ruskem ovládané elektrárny na okupovaném ukrajinském území. Útok si nevyžádal oběti a informace o případných škodách se upřesňují, dodala Moskvou dosazená správa elektrárny.

Podobné útoky vytvářejí „přímé riziko narušení jaderné bezpečnosti. Školicí středisko se nachází pouhých 300 metrů od reaktorů a útok na ně by mohl vést k nenapravitelným následkům“, sdělila mluvčí elektrárny Jevgenija Jašina ruské státní tiskové agentuře RIA.

Podobný incident ohlásila ruská správa elektrárny už v sobotu. Ukrajinské drony tehdy podle ní zasáhly střechu školícího střediska, ale nezpůsobily větší škody ani nezvýšily úroveň radiace.

Ruské ozbrojené síly obsadily Záporožskou jadernou elektrárnu za dramatických okolností v prvních dnech své invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a Rusko od té doby zařízení okupuje. Obě strany se pravidelně obviňují z jeho ostřelování nebo jiných akcí, které by mohly způsobit jadernou havárii.

