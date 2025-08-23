Ukrajina přišla po ruském útoku o stíhačku MiG-29, ale až po návratu z akce

  13:22aktualizováno  13:22
Ukrajina přišla o jednu ze stíhaček MiG-29. Pilot zahynul při nehodě během přistávacího manévru po bojovém letu, uvedla agentura DPA s odvoláním na ukrajinskou armádu. Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu 49 íránskými drony Šahed. Z nich ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila nebo odklonila 36, oznámila armáda na síti Telegram. Útoky zasáhly sedm míst v Doněcké, Dněpropetrovské a Sumské oblasti.
Stíhačka Mig-29 polské armády s tradičními rozpoznávacími znaky v podobě bílo-červených šachovnic, které provázejí polská vojenská letadla už od roku 1918. Nové F-35 je už mít nebudou. | foto: ČTK

V Kyjevě byl v sobotu dopoledne vyhlášen další letecký poplach kvůli ruským dronům, přičemž starosta Vitalij Kličko potvrdil nasazení protivzdušné obrany a pád jednoho dronu na ulici.

Pilot stíhačky MiG-29 přišel o život při přistávacím přiblížení po bojovém nasazení při nočním ruském útoku. Příčina nehody se vyšetřuje, uvedla armáda.

Zničení stíhačky podle agentury DPA představuje citelnou ztrátu pro ukrajinské letectvo, v němž tvoří tento sovětský víceúčelový stíhač s několika desítkami exemplářů nejpočetnější typ bojového letounu.

Ukrajina od začátku války získala další stroje tohoto typu od zahraničních partnerů, včetně Polska a Slovenska, což podle DPA částečně kompenzuje válečné ztráty způsobené ruskou agresí.

Stíhačka Mig-29 polské armády s tradičními rozpoznávacími znaky v podobě bílo-červených šachovnic, které provázejí polská vojenská letadla už od roku 1918. Nové F-35 je už mít nebudou.

V noci na čtvrtek ruské invazní síly podnikly jeden z největších vzdušných útoků na Ukrajinu v letošním roce, kdy na sousední zemi vyslaly 574 dronů a 40 různých střel. Ukrajina většinu zneškodnila.

Ruské noční útoky drony se opakují takřka denně a jsou součástí systematického ostřelování ukrajinského území, které Moskva provádí od začátku rozsáhlé invaze v únoru 2022.

Ruská armáda v tažení pokračuje v době, kdy americký prezident Donald Trump usiluje o ukončení rusko-ukrajinské války. Šéf Bílého domu nicméně připustil, že ruský prezident Vladimir Putin nemusí být ochoten uzavřít dohodu, podotkla už dříve agentura Reuters.

