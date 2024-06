Rozdělení Ukrajiny nedopustím, řekl Zelenskyj v Berlíně. AfD a levičáci odešli

„Drahý německý národe,“ zahájil Zelenskyj projev ve Spolkovém sněmu, ve kterém Němcům poděkoval za lidskost v jejich srdcích. „Podporujete nás, naše občany, naše rodiny, náš stát a naši obranu. Děkuji,“ řekl.

Evropa by podle Zelenského měla být kontinentem bez válek a takovou Evropu by děti měly od současných generací převzít. Řekl, že si je jistý, že Ukrajina dosáhne konce války, a to za svých podmínek, nadiktovaný mír za řešení nepovažuje. „V rozdělené Evropě nikdy nepanoval mír a rozdělené Německo nikdy nebylo šťastné. Rozdělení své země nepřipustím,“ zdůraznil.

Zelenskyj řekl, že rok či dva před pádem berlínské zdi nikdo netušil, jak rychle tato bariéra může padnout. To samé podle něj platí i pro nynější konflikt, protože po ruské invazi před více než dvěma lety málokdo očekával, že se Ukrajina dokáže ubránit. „Dokázali jsme, že Rusko může prohrát,“ řekl.

„A je v našem osobním zájmu, aby Putin prohrál,“ řekl ukrajinský prezident. „Máme nějaký jiný společný cíl, než je mír? Ne. Máme jiný kontinentální sen než Evropa žijící v míru? Ne. Máme jiné závazky než chránit naše obyvatele a mezinárodní řád, který je základem klidu? Ne. Rusko má ale jiné cíle, jiné sny,“ řekl.

Zelenského projev v plenární síni Spolkového sněmu spolu s poslanci poslouchali členové vlády s kancléřem Olafem Scholzem, spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier a také představitelé Spolkové rady, která zastupuje spolkové země.

AfD a také Spojenectví předem oznámili, že před Zelenského vystoupením opustí sál. Zdůvodnili to tím, že ukrajinský prezident přispívá k eskalaci konfliktu, a tím k jadernému ohrožení světa.