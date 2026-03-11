Lékaři našli v těle ukrajinského vojáka granát, museli evakuovat márnici

„Když soudní lékař začal pitvu, otevřel lebeční a hrudní dutinu, poté pokračoval ke končetině a začal řezat. Pod kůží našel nevybuchlý granát,“ řekl Viktor Bačynskij ukrajinské veřejnoprávní stanici Suspiline.
Personál okamžitě evakuoval márnici a přivolal pyrotechniky, kteří zařízení bezpečně odstranili. „Odvezli granát na cvičiště a tam ho odpálili. V márnici mohl vybuchnout,“ konstatoval Bačynskij.
Podle něho se jednalo o granát z ručního granátometu, který tělo padlého vojáka zřejmě zasáhl během bojů. „Pravděpodobně proletěl břišní dutinou, prošel tělem, ale nevybuchl – zůstal pod pravým stehnem,“ uvedl.
„Kvůli podobným případům nejprve zasahují pyrotechnici a pracovníci Státní služby pro mimořádné situace, a teprve potom začínáme s prací my. Je to velmi přísný postup, ale v tomto případě se bohužel výbušné zařízení v těle zemřelého nepodařilo hned odhalit,“ podotkl Bačynskij.
Ukrajinští forenzní lékaři už dříve našli granáty na tělech padlých — Rusové je cíleně ukryli například v jejich kapsách.
Poslední výměna válečných zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou se odehrála v pátek. Země si vyměnily po 300 zajatcích na každé straně. O den dříve ruské i ukrajinské úřady informovaly o výměně 200 lidí na každé straně.
Obě strany války, kterou Rusko proti sousední zemi rozpoutalo před čtyřmi lety, si zajatce vyměnily opakovaně už v minulosti, vícekrát také repatriovaly těla zabitých vojáků. Tyto výměny jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi Moskvou a Ukrajinou od zahájení ruské invaze.