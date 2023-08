Vojáci i civilisté. Kolik obětí si už vyžádala válka na Ukrajině? Odhady jsou po roce a půl bojů děsivé

Jakým směrem se ubírají, naznačily informace americké vlády, na něž se před časem odvolával list New York Times (NYT). Podle nich by mohl celkový počet obětí na obou stranách dosáhnout půl milionu. Do toho jsou započítáváni mrtví i zranění. Zmíněné údaje je ovšem třeba brát se značnou opatrností. Kyjev žádná konkrétní čísla neuveřejňuje. Moskva sice občas nějaké informace o ztrátách ve vlastních řadách uvádí, západní experti se ovšem domnívají, že jde záměrně o nižší čísla než ve skutečnosti.