Ukrajinci v obrněnci Bradley zničili ruský tank. Pomohla jim počítačová hra

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Když jsem viděl ruský tank, srdce se mi pořádně rozbušilo,“ vzpomíná na situaci pro televizi TCH Serhij, který se v prosinci vrátil z výcviku v Německu. S Oleksandrem byl nasazen teprve podruhé.

„Nedokážu vyjádřit, co to znamená mít ruský tank na dohled. Při výcviku jsem si říkal, nedej bože, abych viděl jejich tank v zaměřovači. Ale stalo se. A byl velmi blízko. Před námi tam byla ještě jedna posádka, která přijela jako první. Ale nevyšlo to, tak jsme museli sebrat odvahu a vyrazit,“ dodává řidič obrněnce Oleksandr.

Dvoučlenná posádka se snažila zničit ruský tank pomocí protipancéřových střel. Po krátké chvíli však začali mít Ukrajinci potíže. „Stříleli jsme ze všech sil, ale pak jsme začali mít problémy. Ale jak jsem hrál videohry, všechno jsem si pamatoval. Jak je zasáhnout a kam. Musel jsem ho zastavit za každou cenu. Kvůli problémům s protipancéřovkou jsem ho začal oslepovat, aby nemohl odjet,“ popisuje bitvu Serhij, který naprosto důvěřoval svému řidiči.

„Řekl bych, že je důležitější než já, i když jsem střelec a velitel. Když mě dostane ven, jsem šťastný,“ přiznává zásluhy svému kolegovi Serhij. Jeho řidič Oleksandr byl předtím, než sedl do bradleyho, řidičem v zásobovacím praporu, tam řídil jen obyčejné auto.

Ani Serhij původně nebyl vycvičený na obsluhu amerického obrněnce. Na začátku války bojoval v Záporoží. Kvůli zdravotním problémům se ho armáda rozhodla poslat právě na výcvik pro obsluhu Bradley. V den, kdy se jim podařilo zničit ruský tank, mířila posádka na podporu pěchoty v zákopech.

„Ano, je to velmi děsivé. Ale myslím, že jsme si vedli dobře,“ přiznává Oleksandr. „Rusové nás skutečně chtějí zabít. Tank T-90M je nebezpečné vozidlo. Mnoho z nich jsme už zastavili a budeme v tom pokračovat, pokud budou přicházet,“ slibuje Serhij.

M2 Bradley M2 Bradley je americké bojové vozidlo pěchoty, které bylo pojmenováno po armádním generálovi Omaru Bradleym.

Posádku Bradley za normálních okolností tvoří tři vojáci – velitel, střelec a řidič, v prostoru pro výsadek může být pak v závislosti na verzi převáženo šest až sedm plně vyzbrojených vojáků.

Hlavní výzbroj tvoří 25mm kanon M242 Bushmaster. Pro boj se silně obrněnými cíli je pak vozidlo vybaveno dvojitým odpalovacím zařízením protitankových řízených střel TOW. Sekundární zbraní je kulomet M240.

Hlavním uživatelem je armáda Spojených států amerických, postupně se ale zejména formou bezpečnostní asistence spojeneckým zemím obrněná vozidla rozšířila do pěti dalších armád.

Uprostřed silnice v Avdijivce, kde se odehrávají boje, funguje technická stanice na opravu ukrajinských bojových vozidel. Na místo se právě vrací jedno z nich, vedle nějž vybuchla mina a poškodila ho šrapnely.

„Vozidlo sem přijede a my ho rychle musíme opravit. Je to jako při Formuli 1 – vozidlo přijede, my ho rychle opravíme a zase vyráží do boje,“ sděluje reportérce jeden z techniků, který absolvoval školení na opravu těchto obrněnců v Německu.

Bradley je americké bojové vozidlo. V letech 1991 až 1994 odkoupila Saúdská Arábie 400 kusů. Další zahraniční uživatelé dostali Bradley zdarma v rámci programu Excess Defense Articles. V roce 2017 získal 35 kusů Libanon, o dva roky později poslaly Spojené státy 84 vozidel do Chorvatska a v roce 2020 se dohodly s Řeckem na dodávce 350 kusů. Během roku 2023 obdržela 186 vozidel Bradley varianty M2A2 ODS-SA Ukrajina v rámci americké pomoci proti ruské agresi.

Velitel a střelec obrněnce Serhij, jemuž se podařilo sestřelit ruský tank, chce za tento úspěšný boj odejít na dovolenou. „Plánoval jsem odjet na dovolenou, abych se mohl oficiálně oženit. Zatím mi ale nikdo nic neřekl,“ posteskl si Serhij, který se s Oleksandrem chystá na další misi.