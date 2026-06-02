Území okupované Ruskem se opět zmenšilo, Ukrajinci v květnu navýšili zisky

  14:38
Ukrajina v květnu dobyla zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních, čímž druhý měsíc za sebou zmenšila plochu území okupovaného Ruskem. Vychází to z údajů amerického Institutu pro studium války (ISW). V dubnu se plocha území ovládaná Moskvou – poprvé za dva a půl roku – zmenšila o přibližně 120 kilometrů čtverečních.
Ukrajinský voják vysílá dron na ruské frontové pozice v Charkovském směru. (20. května 2026) | foto: ČTK

Rusko od října 2023 – po neúspěchu ukrajinské ofenzivy – stabilně dobývalo další území, ale postup ruských vojsk se na konci loňského roku začal zpomalovat. Z dobytí 579 kilometrů čtverečních loni v listopadu se zmenšil na pouhých 23 kilometrů čtverečních v březnu, vyplývá z dat ISW.

Ruské jednotky však nadále zůstávají infiltrovány ve většině oblastí, kde Ukrajina své území znovu osvobodila. Ruská armáda také neustále vysílá malé skupiny vojáků, aby obsadily skryté pozice u fronty a usnadnily pak postup hlavních sil.

Územní zisky Ukrajiny v dubnu a květnu jsou okrajové jak v celostátním měřítku (jde o 0,07 procenta celkové rozlohy země), tak v měřítku okupovaných území (0,4 procenta). Odrážejí však pozitivní trend pro ukrajinskou stranu.

ISW minulý týden informoval o úspěšných operacích ukrajinských dronů středního doletu, které omezily přesuny ruských posil na frontu. V květnu ukrajinská armáda postupovala především v Doněcké a Záporožské oblasti na východě a jihovýchodě země.

Odhady ISW nezahrnují ruská tvrzení o dobytí dalšího ukrajinského území, která dosud nebyla ani potvrzena, ani vyvrácena.

Rusko více než čtyři roky po vpádu vojsk do sousední země okupuje něco málo přes 19 procent ukrajinského území. Z toho sedm procent připadá na Krym a část Donbasu na východě Ukrajiny, které Rusko anektovalo, respektive ovládlo prostřednictvím separatistů ještě před invazí v únoru 2022. Většiny dalších územích zisků ruské síly dosáhly během prvních týdnů války.

