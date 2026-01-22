Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Podle Fedorova ukrajinská armáda už nyní způsobuje ruským silám více ztrát, než kolik Kreml dokáže nahradit – zhruba 35 tisíc vojáků měsíčně.
Aby však Ukrajina donutila Rusko usednout k jednacímu stolu a válku ukončit, musí tento počet vzrůst na 50 tisíc zabitých ruských vojáků za měsíc, a to bez započítání raněných, řekl Fedorov, který v úterý poprvé veřejně nastínil své plány pro ministerstvo obrany.
„Prezident Volodymyr Zelenskyj stanovil jasný úkol – vybudovat systém schopný zastavit nepřítele ve vzduchu, zablokovat jeho postup na zemi, posílit asymetrické a kybernetické údery proti nepříteli a jeho ekonomice. Musíme zvýšit cenu války pro Rusko natolik, aby ji nedokázalo unést, a tím si vynutit mír silou,“ prohlásil ministr podle portálu Kyiv Post.
Ukrajinské velení začátkem ledna oznámilo, že ukrajinské síly v prosinci – především pomocí dronů, dělostřelectva, minometů a pozemních min – způsobily útočícím ruským jednotkám přibližně 35 tisíc ztrát. Zároveň uvedlo, že poprvé od začátku války ruské ztráty překročily měsíční náborová čísla, která Kyjev odhaduje zhruba na 33 tisíc lidí.
Mluvčí Kremlu tato ukrajinská tvrzení odmítl s tím, že Rusko plní náborové cíle a dokonce je překračuje.
„Více technologií – méně ztrát“
Fedorov, bývalý vicepremiér a ministr digitální transformace, převzal funkci šéfa obrany poté, co jej 14. ledna zvolil ukrajinský parlament.
Ministr uvedl, že se chce v příštích měsících zaměřit zejména na systémové reformy, modernizaci a „komplexní změny“ uvnitř ministerstva obrany. Tyto kroky mají zvýšit ničivou sílu ukrajinských sil a posílit jejich schopnost vést dlouhou opotřebovávací válku proti Rusku.
Fedorov sází na moderní technologie. Plánuje rozsáhlé zavedení digitálních systémů přímo na bojišti a rozšíření využívání dronů. Ukrajina má rovněž rychle zvyšovat jejich výrobu. Kroky mají zvýšit ruské ztráty a zároveň snížit ztráty na ukrajinské straně, což Fedorov shrnuje heslem „více technologií – méně ztrát“.
Další plánované změny se zaměřují na lepší spolupráci jednotek a rychlejší reakce v boji. Ministerstvo obrany chce omezit zbytečnou byrokracii a zlepšit podporu vojákům na frontě. Fedorov prosazuje propojení průzkumných a útočných dronů s dělostřelectvem tak, aby dělostřelci dostávali cíle okamžitě a přesně.
Plánuje také přehledný systém sledování munice a techniky a vznik speciálních dronových týmů, které se budou cíleně zaměřovat na ruské operátory dronů. Součástí plánů je i vývoj vlastního lehkého dronu z ukrajinských součástek a spolupráce se západními experty na další modernizaci armády.
Stanice BBC uvedla, že od začátku bojů na Ukrajině zemřelo už 243 až 352 tisíc ruských vojáků. Tajemník NATO Mark Rutte podotkl, že jen loni v listopadu mělo Rusko 25 tisíc padlých. Podle Aliance celkový počet ruských ztrát, tedy mrtvých, zraněných a nezvěstných, dosáhl 1,1 milionu.
„Rusko loni zaznamenalo nejvyšší počet obětí od začátku invaze na Ukrajinu. Armáda musí nonstop doplňovat stavy, aby vůbec dokázala ve válce pokračovat,“ uvedla počátkem ledna analytička Marija Vyuškovová.
Válka v důsledku toho stále tvrději doléhá na ruské regiony a prohlubuje nerovnosti uvnitř země. Kombinace vysokých ztrát, nedostatku dobrovolníků a prázdných rozpočtů nutí místní úřady hledat nové vojáky stále agresivnějšími metodami. Největší cenu za pokračování konfliktu přitom dlouhodobě platí chudé oblasti obývané etnickými menšinami.