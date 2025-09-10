Rusové zasáhli v Polsku několik domů. K dronům se nepřibližujte, varují úřady

Lidé na několika místech východního Polska ráno nalezli ruské drony nebo jejich zbytky. Podle polských médií trosky jednoho z dronů poškodily rodinný dům v obci Wyryki, nikdo ale neutrpěl zranění. Varšava informovala o tom, že její ozbrojené síly v noci na středu sestřelily ruské bezpilotní letouny, které narušily polský vzdušný prostor.
Jeden z poškozených dronů našla polská policie ve středu kolem 5:40 ve vesnici Czosnówka, která leží nedaleko hranic s Běloruskem.

„Je to malý objekt, nedošlo k požáru, nehrozí žádné nebezpečí,“ sdělil mluvčí hasičské služby televizi TVN24.

Trosky dalšího ruského dronu poškodily obytný dům v obci Wyryki na východě Polska nedaleko hranic Běloruska i Ukrajiny. Na snímcích z místa je vidět prakticky zničená střecha stavení i poškozené auto stojící u domu. Místní obyvatelé polským médiím řekli, že po šesté hodině byla slyšet hlasitá exploze, a mluvili také o panice, kterou to způsobilo.

Části dalšího dronu se podle místní prokuratury našly poblíž hřbitova v obci Cześniki na jihovýchodě Polska nedaleko ukrajinských hranic.

Ruský dron se našel i v poli u obce Mniszków, která leží nedaleko Lodže, informují polské úřady. Žádná zranění odtud nejsou hlášena.

Polská armáda vyzvala obyvatele, aby se v případě nálezu zbytků dronů k troskám nepřibližovali, nepřenášeli je a nedotýkali se jich. Policie je ve stavu pohotovosti ve vojvodstvích Podlaském, Lublinském, Podkarpatském a Mazovském.

Kvůli dronům byla v noci na středu dočasně uzavřena letiště ve Varšavě, v Modlinu poblíž polské metropole a v Řešově a také vzdušný prostor v okolí letiště v Lublinu na východě 38milionové země. Varšavské letiště uvedlo, že je nutné během dne počítat se zpožděními letů.

Polský ministr energetiky Milosz Motyka informoval o tom, že při narušení polského vzdušného prostoru nedošlo k žádným incidentům souvisejícím s energetickou infrastrukturou.

