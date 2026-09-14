Mezi dvěma modrožlutými vlaky zděšeně běží skupinka cestujících. Výkřiky se mísí s nadávkami. Náhle se objeví oranžový záblesk a zazní výbuch.
V neděli 13. září ráno zasáhl ruský dron lokomotivu mezinárodního osobního vlaku. K útoku došlo ve Volyňské oblasti, dva kilometry od polské hranice. Náměstek ředitele Ukrajinské železnice pro osobní dopravu Oleksandr Ševčenko ukrajinskému serveru Suspilnyj sdělil, že cílem útoku byl vlak Kyjev-Varšava. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.
Nešlo však o jediný útok v těsné blízkosti Polska. Pár hodin před dronovým útokem na mezinárodní vlak Rusko zaútočilo nedaleko frekventovaného hraničního přechodu Dorohusk–Jahodyn.
Rusko usiluje o to, aby Ukrajina a Evropa platily maximální cenu za pokračování konfliktu. Je to i jistá forma vyjednávání Moskvy s Evropou.