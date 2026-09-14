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Ukrajinská válka na našem prahu. Útoky u polských hranic nebyly ojedinělé incidenty

Jiří Just
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Výbuchy na ukrajinsko-polské hranici: hoří benzinka, pod útokem je i železnice | foto: X/@Heimo_aus_Steyr

Moskva je ochotna a především schopna eskalovat konflikt na Ukrajině. Ukázalo se to i v neděli, kdy Rusko zaútočilo poblíž polské hranice. Válka přestává být kdesi tam daleko.

Mezi dvěma modrožlutými vlaky zděšeně běží skupinka cestujících. Výkřiky se mísí s nadávkami. Náhle se objeví oranžový záblesk a zazní výbuch.

V neděli 13. září ráno zasáhl ruský dron lokomotivu mezinárodního osobního vlaku. K útoku došlo ve Volyňské oblasti, dva kilometry od polské hranice. Náměstek ředitele Ukrajinské železnice pro osobní dopravu Oleksandr Ševčenko ukrajinskému serveru Suspilnyj sdělil, že cílem útoku byl vlak Kyjev-Varšava. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Nešlo však o jediný útok v těsné blízkosti Polska. Pár hodin před dronovým útokem na mezinárodní vlak Rusko zaútočilo nedaleko frekventovaného hraničního přechodu Dorohusk–Jahodyn.

Rusko usiluje o to, aby Ukrajina a Evropa platily maximální cenu za pokračování konfliktu. Je to i jistá forma vyjednávání Moskvy s Evropou.

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