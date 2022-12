Putin dorazil zkontrolovat poničený Kerčský most, projel se po něm v autě

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Na videu zveřejněném ruskými médii je Putin za volantem osobního automobilu, kde ho z místa spolujezdce o stavu mostu informuje ruský vicepremiér Marat Chusnullin. Ze záběrů není přímo jasné, kudy auto jede. Podle agentury TASS ruský prezident při návštěvě hovořil i s opraváři a vládním činitelem zodpovědným za opravu.

Silná exploze otřásla mostem letos 8. října. Po výbuchu začalo na železniční části mostu hořet několik cisteren a propadla se část silnice. Podle ruského protiteroristického výboru na mostě vybuchla bomba nastražená v nákladním autě. Při incidentu zahynuli tři lidé, patrně cestující v autě jedoucím vedle nákladního vozu.

Silniční provoz na mostě klíčovém pro zásobování ruské jižní fronty se po několikahodinovém přerušení částečně podařilo obnovit a později ve stejný den bylo ohlášeno i obnovení železničního provozu.

Moskva následně uvedla, že za útokem stojí ukrajinské tajné služby, Kyjev se k zodpovědnosti oficiálně nepřihlásil. Rusko, které letos v únoru na Ukrajinu zaútočilo, nicméně reagovalo rozsáhlými údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. První vlnu vzdušných útoků Moskva spustila 10. října, naposledy vyslala nad ukrajinské území střely a rakety v pondělí.

Putin podepsal zákaz propagace LGBT+

Putin v pondělí také podle očekávání podepsal novelu zákona, která zpřísňuje zákaz propagace LGBT+ témat a pedofilie. Novelu předtím schválily obě komory sněmovny.

Zákon nově zakazuje propagovat podle Moskvy „netradiční sexuální vztahy“, téma genderového nesouladu a změny pohlaví a pedofilii a šířit o nich informace v médiích, na internetu, v reklamě, v knihách či ve filmu. Za porušení normy hrozí vysoká pokuta.

Putinův režim se staví do pozice ochránce „tradiční morálky“ a rodinných hodnot před tím, co prokremelští propagandisté i vládní politici popisují jako dekadenci a rozvrat přicházející ze Západu. Do ruské ústavy bylo při předloňské novelizaci na Putinův návrh přidáno ustanovení ukládající povinnost chránit „instituci manželství jako svazku muže a ženy“.

Homosexualita byla v Rusku trestná do roku 1993, do roku 1999 byla klasifikována jako duševní nemoc. Od roku 2013 země zakázala „propagandu netradičních způsobů života mezi nezletilými“ a podle tohoto zákona lze pokutovat každý čin, který úřady uznají za propagaci homosexuality.

Moskva zákaz využívala k zadržování aktivistů za práva sexuálních menšin či k rušení takzvaných pochodů hrdosti. Kromě tohoto zákazu se sexuální menšiny potýkají v Rusku i s dalšími těžkostmi a v některých částech země, například na převážně muslimském Kavkazu, také s otevřeným pronásledováním a násilím.