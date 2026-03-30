Omezte útoky na ruskou ropu, žádají Kyjev spojenci. Ten nabízí velikonoční příměří

  13:12aktualizováno  13:12
Někteří spojenci kvůli současné energetické krizi vyslali Ukrajině signály, aby omezila své útoky na ropnou infrastrukturu na ruském území. V pondělí to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina tak podle něho učiní za předpokladu, že se Rusko vyvaruje úderu na ukrajinskou energetiku.
Zelenskyj je pro úder na režim, ne lid

foto: Reuters

Požár po ukrajinském útoku na Novorossijsk (14. listopadu 2025)
Ukrajinské drony zasáhly ropnou stanici Kalejkino v Tatarstánu
Tanker Maran Homer v tureckém Istambulu. (15. října 2025)
Ruský ropný tanker kotvící v Novorossijsku (11. října 2022)
„Pokud bude Rusko ochotné přestat útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, my nebudeme útočit na tu jejich. Byli jsme připraveni přistoupit na jakékoliv příměří,“ konstatoval Zelenskyj v rozhovoru s novináři na platformě WhatsApp.

Ukrajinský prezident neřekl, o jaké spojence se jedná, v minulosti ale takto hovořil v souvislosti se Spojenými státy.

Americká administrativa se snaží nahradit nedostatky ropy na světových trzích vzniklé v důsledku zablokování Hormuzského průlivu. Plavbu po této námořní cestě, která je důležitá pro přepravu energetických surovin, zastavil Írán v reakci na americké a izraelské útoky na jeho území. Ropa kvůli tomu silně zdražila.

Ukrajina minulý týden několikrát zaútočila na dva ruské přístavy v Baltském moři důležité pro vývoz ropy.

Z Usť-Lugy i Primorsku byly hlášeny požáry. Státní ukrajinská ropná a plynárenská společnost Naftohaz zase v uplynulých dnech informovala o opakovaných ruských útocích na její infrastrukturu.

Ukrajina své útoky na Rusko často cílí na ropné rafinérie a sklady, protože z prodeje ropy Moskva podle Kyjeva financuje válku.

Zelenskyj v pondělí také řekl, že Kyjev je připraven uzavřít s Ruskem příměří během Velikonoc.

