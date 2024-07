Zastavení ropy Slovensko neohrožuje, konec diskuzí, odpověděla Ukrajina

„Sankce zavedené Národní bezpečnostní radou Ukrajiny energetickou bezpečnost Slovenska a Evropy obecně neohrožují. Jejich zrušení proto není předmětem diskuse. Hrozbou je Rusko a jeho hybridní energetická válka proti Slovákům, jeho vydírání a politická ultimáta,“ napsal Šmyhal na Telegramu.

Slovensko spolu s Maďarskem, kterého se přerušení dodávek rovněž týká, rozhodnutí Ukrajiny o přerušení tranzitu ropy kritizovaly.

Slovenský prezident Peter Pellegrini minulý týden upozornil, že pokud Kyjev tranzit neobnoví, bude muset Slovensko přijmout odvetná opatření. V pondělí pohrozil, že by Slovensko mohlo přestat na Ukrajinu dodávat naftu od slovenské rafinerie Slovnaft.

„Slovensko je naším spolehlivým partnerem, od kterého neočekáváme vydírání ani zastrašování. Vyhrožovat Ukrajině, která se brání agresorovi, aby teroristický stát Rusko nemohl dále vydělávat nadměrné zisky potřísněné krví, je pochybný způsob jednání,“ napsal ukrajinský premiér.

Náměstek ukrajinského ministra energetiky Roman Andarak v úterý uvedl, že Ukrajina je připravena se Slovenskem problém spojený s tranzitem ropy řešit.

Nicméně dodal, že se tak stane jen v případě, že „slovenská strana aktivuje příslušný mechanismus daný asociační hodinou“, což podle něj dosud neučinila. Asociační dohodou rozumí smlouvu mezi EU a Ukrajinou.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu řeky Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu pak do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Rafinerie MOL na Slovensku a v Maďarsku jsou na dodávkách ropy od Lukoilu zcela závislé. Dodávky ropy do Česka ropovodem Družba podle sdělení společnosti Mero z minulého týdne pokračují podle plánu.