Ukrajinci zranili vysoce postaveného severokorejského generála, tvrdí list

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pózuje s vojáky během inspekce na výcvikové základně speciálních operací Korejské lidové armády. (4. října 2024) foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, Profimedia.cz

Ukrajinský úder v ruské Kurské oblasti zranil vysoce postaveného severokorejského generála. Tvrdí to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na západní činitele. Ukrajina do Kurské oblasti vystřelila asi 10 britských raket Storm Shadow.