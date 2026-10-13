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Ukrajina drony poškodila průmyslovou zónu v Rusku, Moskva útočila na Mykolajiv

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  8:01
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Ukrajinská protivzdušná obrana v akci během raketového a dronového útoku na...

Ukrajinská protivzdušná obrana v akci během raketového a dronového útoku na Kyjev (30. září 2026) | foto: Profimedia.cz

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Ukrajina v noci na úterý podnikla rozsáhlý vzdušný úder na ruský Stavropolský kraj, kde trosky sestřeleného dronu poškodily průmyslovou zónu v Něvinnomyssku. Na síti Telegram to v úterý ráno oznámil tamní gubernátor Vladimir Vladimirov. Útokům v noci čelila i Ukrajina, ruské drony zasáhly a poškodily nákladní terminál v přístavním městě Mykolajiv.

Vladimirov rozsah škod v Něvinnomyssku ani místo poškození neupřesnil. Sdělil, že škody se vyhodnocují a že opraváři již pracují na jejich odstranění.

Agentura Reuters poznamenala, že ve městě je mimo jiné velký chemický závod. Gubernátor dále uvedl, že protivzdušná obrana v jeho kraji vzdušný útok odrazila.

Ukrajina více než čtyři roky vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.

Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

Něvinnomyssk

Něvinnomyssk

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