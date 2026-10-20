Diskuse o Ukrajině bez Ukrajiny není možná, řekl v Oslu Zelenskyj

Zelenskyj to řekl na společné tiskové konferenci s norským premiérem Jonasem Gahrem Störem a finským prezidentem Alexanderem Stubbem v Oslu po jednání se zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem.
„Nevím o čem bude trilaterální schůzka Ameriky, Číny a Ruska, to záleží na nich. Ale samozřejmě, jestliže se bude týkat Ukrajiny, naší budoucnosti, může být přijatelná jen tehdy, když u jednacího stolu budeme my. To je zcela jasné,“ uvedl ukrajinský prezident.
Zdůraznil, že jeho země válku s Ruskem neprohrává, ale ztrácí lidské životy a čas. Ruská armáda z Putinova rozkazu sousední zemi napadla v únoru 2022.
„V uplynulém týdnu jsme v tichosti dosáhli značného pokroku směrem k mírovému řešení války na Ukrajině,“ uvedl po společné schůzce s Witkoffem finský prezident Stubb.
Norský premiér Stör dodal, že schůzka proběhla dobře a konstruktivně a že Evropa musí být přítomna u jednání týkajících se osudu Ukrajiny.
Witkoff se tiskové konference nezúčastnil. Stubb to odůvodnil tím, že se jedná o tiskovou konferenci politických lídrů.
Witkoff podle norského premiéra odcestuje z Osla do Petrohradu. Ruská agentura TASS později jeho cestu do Ruska potvrdila.