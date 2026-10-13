Na otázku jedné novinářky, co říká na to, že Rusko porušilo Trumpem oznámené energetické příměří, odpověděl americký prezident, že by se na to musel nejdříve podívat. „Protože k porušením docházelo na obou stranách,“ řekl.
Zelenskyj v pondělí řekl, že se o ohlášení energetického příměří dozvěděl z médií. Řekl také, že Rusko tento klid zbraní porušilo a že Ukrajina v noci na pondělí na ruské rafinerie neútočila. Ukrajinský prezident rovněž vyzval USA, aby donutily Moskvu příměří dodržovat.
Trump v neděli uvedl, že v rusko-ukrajinské válce začalo s okamžitou platností platit energetické příměří. Obě válčící strany s tím podle něj vyjádřily souhlas. Moskva věc nekomentovala, Kyjev naopak uvedl, že ho bude dodržovat, pokud Rusko učiní to samé.
Další otázka novinářů na Trumpa se týkala toho, jak přinutí Putina energetické příměří dodržovat. Na to americký prezident odpověděl, že šéf Kremlu má zájem na dosažení dohody a že je třeba přesvědčit Zelenského, aby o ni stál také. „Věřím, že k dohodě dospějí. Vlastně věřím, že o dohodu má Putin větší zájem než Zelenskyj,“ dodal.
Trump minulý týden v pátek oznámil, že se s Putinem, který válku rozpoutal, dohodl, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty (zhruba 2,2 milionu barelů), v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky.
Podle pozorovatelů si od toho šéf Bílého domu slibuje zlevnění nafty před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž jsou vysoké ceny pohonných hmot pro řadu voličů důležitým tématem.
USA přitom spotřebují bezmála čtyři miliony barelů nafty denně, takže pokud by Rusko tento měsíc dodalo celé slíbené množství, představovalo by to přibližně polovinu americké denní spotřeby.
Trumpovo dočasné zmírnění sankcí na ruskou naftu vyvolalo pobouření evropských spojenců i Kyjeva. Zelenskyj označil Trumpův krok za projev očividné slabosti.
Zelenskyj v minulosti opakovaně navrhoval bezpodmínečné příměří, což ale Moskva odmítla. Zastavení bojů podmiňuje mimo jiné vydáním celého Donbasu včetně částí, které dosud ruské síly nedobyly. S tím Kyjev nesouhlasí.